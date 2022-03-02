Путін оточив Київ танками, але не може перемогти серця і душі українців - Байден

Байден зробив комплімент українцям та їхній мужності / Фото Reuters, pixabay.com

Президент США Джо Байден захопився мужністю українського народу, який бореться з російськими загарбниками. За його словами, гордий український народ показав усім, що нікому не віддасть свою країну.

"Український народ не віддасть свою свободу і свої 30 років незалежності. Ми піддаємося випробуванням, але залізна воля українського народу допоможе нам впоратися. Українці відповідатимуть Росії дуже мужньо", - заявив Байден у своїй першій промові перед Конгресом США про становище держави (State of the Union).

За словами глави Білого дому, президент країни-агресора Володимир Путін заплатить ціну.

"Ми будемо продовжувати допомагати українському народу, коли він захищає свою країну", - сказав президент США.

Він прогнозує, що протистояння завершиться поразкою Росії, хоча "найближчі дні будуть важкими для українців".

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"І нехай Путін просувається вперед, український народ не віддасть свою свободу і свої 30 років незалежності. Ми піддаємося випробуванням, але залізна воля українського народу допоможе нам впоратися. Нехай Путін оточив Київ за допомогою своїх танків, але він не може перемогти серця та душі українського народу, їхню любов до свободи. Йому ніколи не вдасться підірвати рішучість вільного світу", - сказав Джо Байден.

Як повідомляв Главред, Байден запевнив Конгрес, що збройні сили США не брали і не братимуть участь у збройному конфлікті в Україні". При цьому вони захищатимуть "кожен дюйм" східного флангу НАТО.

Байден також заявив, що Сполучені Штати Америки закривають повітряний простір для російських літаків. Причина - вторгнення Росії в Україну.