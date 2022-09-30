Путін став "жертвою пропаганди", він здійснює низку фатальних помилок - Жданов

Путін робить фатальні помилки / Колаж фото Reuters, Главред

Російський диктатор Володимир Путін намагався зіграти з Україною в гру "батіг і пряник". Він оголосив мобілізацію, намагаючись залякати українців, а потім "запросив за стіл переговорів" поверненням з російського полону бійців з Азовсталі в Маріуполі. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він переконаний, що своїм "батогом" Путін хотів показати Україні і заходу, що нібито він готовий до тривалої війни на виснаження і що у нього "нескінченний ресурс", який він буде використовувати, якщо Україна не погодиться піти "на поступки".

"Пряником" став обмін: Путін тут же, оголошуючи мобілізацію, віддав Україні азовців, що було свого роду запрошенням до переговорного процесу – мовляв, дивіться, я ж не зовсім кінчений ідіот, я готовий з вами розмовляти", - сказав Жданов.

Експерт вважає, що в РФ вже править не Путін, а пропаганда. До того ж він називає російського диктатора "жертвою пропаганди". Путін повністю проігнорував росіян під час оголошення новин про мобілізацію та обмін полоненими, оскільки був переконаний, що вони залишаться "безмовними вівцями".

"Путін ніколи не зважав на громадську думку, поки ця думка була в рамках контрольованої ситуації. Але тепер йому доведеться з цією думкою рахуватися. Адже в Кремлі вже починають побоюватися протестів, що спалахнули ... Адже що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Але російський народ запитав: "А де наша армія? Чому ви женете нас на війну, але при цьому віддаєте самих злісних "нацистських злочинців" Україні?"- додав Жданов.

Він вважає, що Путін вже робить низку фатальних помилок і на цьому він не зупиниться. Кількість цих помилок буде збільшуватися.

Також Олег Жданов повідомляв, що Володимир Путін визнав поразку російської армії в Україні, коли оголосив у РФ часткову мобілізацію. При цьому російський народ був до такого не готовий, адже він звик "воювати" лише по телевізору. Через це росіяни масово рвонули на кордони, щоб покинути країну.

Експерт переконаний, що ця мобілізація повністю поховає диктаторський режим Путіна і допоможе швидше закінчити війну. Адже в РФ тільки почалися протести, а далі їх буде більше.

"Путін розраховував, що мобілізація прискорить війну, але на його користь. Однак станеться все з точністю та навпаки - мобілізація в РФ наблизить закінчення війни на нашу користь. Так що Путін отримає результат, прямо протилежний тому, на який розраховував", - додав Жданов.

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