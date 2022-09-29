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Путін хоче 30 вересня підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій України

29 вересня 2022, 14:18

Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Володимир Путін
Путін 30 вересня хоче підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін планує підписати акт про "вступ" окупованих територій до складу РФ. "Церемонію" запланували на завтра, 30 Вересня. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

"Завтра, 30 вересня, у Великому Кремлівському палаці, в Георгіївському залі о 15 годині відбудеться церемонія підписання договору про вступ до складу РФ нових територій", - йдеться в повідомленні.

Ці договори будуть підписані до розгляду Радою Федерації питань, пов'язаних з "референдумами".

Путина
Путін 30 Вересня хоче підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій / скріншот

Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

"Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і відомі. Тільки це нас і повинно цікавити. Не те, що звучить десь. А те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил Спеціальних Операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, Національної гвардії, поліції, прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність", - заявив він.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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