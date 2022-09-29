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В Україну з російського полону повернули 6 людей: серед них є жінки

29 вересня 2022, 17:25

З полону повернули 4 морпіхів і двох цивільних жінок.

українці повернулися з полону
6 українців повернули в Україну з російського полону / Андрій Єрмак

В Україну вдалося повернути ще 6 людей, які перебували в російському полоні. Серед них 4 морпіхи і дві цивільних жінки. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Коли я бачу, як наші люди їдуть додому і можуть обійняти своїх рідних після полону у ворога, який втратив будь-яке людське обличчя, це найкраща мотивація працювати 24/7. Отже, ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів і двох цивільних", — розповів Єрмак.

З полону вдалося повернути додому офіцерів Булахова Олексія та Костенка Миколу, солдатів Герасименка Людмилу та Івана Земляного, а також двох цивільних - Андруша Вікторію та Майбороду Яну.

Окупанти взяли Вікторію в полон після того, як виявили у неї в телефоні фото російської техніки. Ці фото вона передавала ЗСУ. Жінку відвезли в Курське СІЗО. У Майбороди Яни також знайшли фото, у неї були зображення техніки на території Чорнобильської зони.

Українські військові потрапили в полон, коли захищали Маріуполь.

"Переговори про обмін – це складна робота, а найкраща винагорода за неї - свобода українців. Саме це стимулює працювати на максимум ефективності. Обміни тривають. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов'язково це зробимо", — написав Єрмак.

Обмін полоненими між Росією і Україною

Увечері 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Всього додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії обмін полоненими
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