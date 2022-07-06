У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ: ДБР вимагає відсторонити його від посади

Паспорт РФ заступник голови Харківської облради отримав у 2014 році / Фото УНІАН

У заступника голови Харківської обласної ради виявлено паспорт громадянина країни-агресорки Російської Федерації. Державне бюро розслідувань звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення його від посади.

В пресслужбі ДБР ім'я чиновника не назвали. Однак видання Obozrevatel з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про Богдана Мальованого.

У Держбюро розслідувань зазначають, що документ РФ заступник голови Харківської обласної ради отримав в 2014 році в місті Севастополь, а разом з ним також водійське посвідчення і податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків в Росії.

"ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадової особи від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області та іншої, зокрема, таємної інформації", – зазначили в Бюро.

Про можливу наявність у Мальованого російського паспорта ще в лютому 2022 року писала у Facebook нардеп від Європейської солідарності Ірина Фріз. Сам чиновник тоді стверджував, що російського громадянства у нього немає.

Водночас нардеп оприлюднила фотокопію заяви у Федеральну міграційну службу РФ про видачу паспорта громадянина РФ, а також скріншот з онлайн-бази МВС РФ про заміну водійського посвідчення.

Як документ, що засвідчує особу Богдана Мальованого, вказаний російський паспорт, виданий 27 квітня 2014 року.

facebook.com/Iryna.Friz

facebook.com/Iryna.Friz

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