У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ: ДБР вимагає відсторонити його від посади

У Держбюро розслідувань ім'я чиновника не назвали. Однак ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що мова йде про Богдана Мальованого.
У заступника голови Харківської обласної ради виявлено паспорт громадянина країни-агресорки Російської Федерації. Державне бюро розслідувань звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення його від посади.
В пресслужбі ДБР ім'я чиновника не назвали. Однак видання Obozrevatel з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про Богдана Мальованого.
У Держбюро розслідувань зазначають, що документ РФ заступник голови Харківської обласної ради отримав в 2014 році в місті Севастополь, а разом з ним також водійське посвідчення і податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків в Росії.
"ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадової особи від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області та іншої, зокрема, таємної інформації", – зазначили в Бюро.
Про можливу наявність у Мальованого російського паспорта ще в лютому 2022 року писала у Facebook нардеп від Європейської солідарності Ірина Фріз. Сам чиновник тоді стверджував, що російського громадянства у нього немає.
Водночас нардеп оприлюднила фотокопію заяви у Федеральну міграційну службу РФ про видачу паспорта громадянина РФ, а також скріншот з онлайн-бази МВС РФ про заміну водійського посвідчення.
Як документ, що засвідчує особу Богдана Мальованого, вказаний російський паспорт, виданий 27 квітня 2014 року.
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