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На Херсонщині РФ дає за свій паспорт 10 тис. рублів, але українці масово відмовляються-ЗМІ

22 липня 2022, 12:41

Окупанти РФ у Херсонській області можуть заборонити працювати українцям, які не хочуть отримувати російське громадянство.

Херсон паспорт РФ
На окупованій Херсонщині живуть 300 тисяч людей, лише 6 тисяч з них вирішили отримати паспорт РФ - ЗМІ / Колаж Суспільне, УНІАН

Росія вже декілька місяців утримує під своїм військовим контролем Херсонську область України. Після того як окупанти зіткнулися з відмовою українців від отримання російських паспортів, вони вирішили платити за це по 10 тисяч рублів. Однак плани провалилися. На Херсонщині живе близько 300 тисяч людей, планували роздати паспорти половині з них вже до кінця липня. Але отримати такі документи на захоплених територіях виявили бажання лише 6 тисяч осіб.

Згідно з даними джерел 24 каналу у спецслужбах України, в Кремлі не думали, що українці у Херсонській області так жорстко відреагують на російську окупацію. За час військового контролю над областю їм не вдалося домосягти лояльності від українців.

читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – ЖдановРосія почала роздавати там свої паспорти, але жодних черг за документом не було. Тоді загарбники вигадали схему, згідно з якою українці, мовляв, повинні були здавати паспорт України в обмін на РФ і отримувати за це 10 тисяч рублів.

Однак і такий метод не спрацював. На територіях Херсонської області, які захопив ворог, проживають близько 300 тисяч осіб. За весь час окупації виявили бажання отримати російський паспорт лише 6 тисяч осіб.

У зв'язку з тим, що завдання з паспортизації провалюється, росіяни розглядають варіант відсторонення всіх жителів Херсонщини від роботи у тому випадку, якщо вони не отримають паспорт РФ. В першу чергу під дію такого "правила" можуть потрапити медпрацівники, вчителі, комунальники та працівники адміністрації.

Далі окупанти можуть забрати ліцензії на роботу у всіх приватних підприємств і "видавати" її тільки тим, хто отримав паспорт РФ. Крім того, вказують у розвідці, розглядається варіант позбавлення літніх людей української пенсії. Як це реалізувати, вони ще не знають, але розраховують, що такий крок забезпечить, мовляв, швидке переведення всіх на свої пенсійні виплати за умови отримання російського паспорта.

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Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України 19 липня завдали удару артилерією по укріпрайону військ РФ біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні. Прогримів вибух. За словами радника голови Херсонської ОВВА Сергія Хланя, війська точково вдарили по позиціях російських окупантів.

Заступник керівника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що Антонівський міст пошкоджено. Естакаду не було виведено з ладу, вона придатна для подальшої експлуатації.

Представниця сил оборони України на півдні Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ успішно контрнаступають у Херсонській області. Українська армія має намір здивувати ворога своєю тактикою і стратегією. За її словами, гучних заяв щодо планів і дії українських військ не буде.

Сили оборони України 20 липня вдруге вдарили по військах РФ у захопленому Херсоні біля Антонівського мосту. Над естакадою після удару помітили стовп диму. Самопроголошена російська "влада" вирішила закрити міст для руху.

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