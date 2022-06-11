Гауляйтер Сальдо і купка зрадників: російські паспорти в Херсоні взяли тільки 24 людини

Російські паспорти в Херсоні взяли тільки 23 людини/ УНІАН, скрін з відео

В окупованому Херсоні у суботу, 11 травня, почали роздавати українцям російські паспорти. Проте за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Окупанти роздавали паспорти РФ напередодні дня Росії 12 червня. Про кількість людей, які за ними прийшли, розповіло російське пропагандистське інформагентство ТАРС.

Цю інформацію також підтвердив у Facebook речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук. Він також розповів, що у Мелітополі Запорізької області, де РФ також роздавала свої паспорти, їх отримали 30 осіб.

"Що ця статистика дає? Це показує, що українці не сприймають цей туалетний папір під назвою "російський паспорт". І чекають, коли над ними знову замайорить український прапор. Мелітополь і Херсон, вірте у ЗСУ!", – написав Братчук.

Як зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook, херсонці ігноруванням роздачі російських паспортів ще раз показали світу свою позицію і вірність Україні.

"Херсонці, відмовившись брати участь у нав'язуванні російського громадянства через роздачу паспортів, ще раз довели усьому світові, що реінкарнація російської імперії неможлива, історія не повториться. Навіть у вигляді фарсу не повториться", – наголосив Соболевський.

Нагадаємо, на роздачу російських паспортів у Херсоні уже відреагували в Офісі президента України. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що роздача паспортів РФ у Херсоні провалюється.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України перейшли в контрнаступ на Херсонському напрямку. Українські захисники просуваються в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки на південно-західному кордоні Херсонської області.

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