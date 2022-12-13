'Путін зможе піти': експерт припустив, що на трибунал відправлять двійника російського диктатора

Експерт зазначив, що швидше за все, буде виконана операція по закриттю російського диктатора.

На трибунал можуть відправити двійника Путіна / kremlin.ru

Главу Кремля Володимира Путіна не чекає доля румунського диктатора Ніколае Чаушеску, якого розстріляли через те, що він коїв тяжкі злочинів проти народу Румунії. Максимум, що чекає на Путіна, – це суд. Проте і на трибуналі може з'явитися не сам диктатор, а його двійник. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді.

"У цьому світі не заведено знищувати керівників держав. Максимум, що чекає на Путіна, – це суд. Причому не факт, що перед судом постане Путін, а не його двійник", - сказав Світан.

За його словами, швидше за все, буде виконана операція по його закриттю. Експерт зауважив, що Путін – ФСБшник, і він прекрасно знає, як проводяться операції закриття.

"Швидше за все, його прикриють якимось чином або до суду, або буде вибух без певних частин тіла. Якийсь механізм буде задіяний. Але я не думаю, що на Путіна чекає доля Каддафі та інших. Він піде, він зможе піти", - вважає Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Що чекає на Путіна?

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс впевнений, що перші судові процеси проти російських військових злочинців у Гаазі розпочнуться вже цього року. Крім того, кремлівському диктатору Володимиру Путіну також буде висунуто звинувачення Міжнародним судом через війну в Україні.

Нещодавно політичний аналітик Тарас Чорновіл заявив, що трибунал над президентом Росії і іншими винуватцями і учасниками війни в Україні може розтягнутися на кілька десятиліть, а не тільки на кілька років. За його словами, це відбудеться незважаючи на те, що політичне і військове керівництво Росії залишиться на своїй території і при своїй владі.

Водночас російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи постане перед судом. Пономарьов вважає, що Путін скоро помре. За його словами, є багато варіантів щодо того, як помре глава Кремля. "Може, отруїться, може, куля, може, мотузка. Але до суду він не доживе, у цьому я певен", - сказав він.

Вас може зацікавити: