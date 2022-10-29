Перші судові процеси проти РФ у Гаазі можуть початися вже цього року - єврокомісар

Винуватці ризикують бути притягнутими до відповідальності до кінця життя / Колаж: twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс впевнений, що перші судові процеси проти російських військових злочинців у Гаазі розпочнуться вже цього року. Крім того, кремлівському диктатору Володимиру Путіну також буде висунуто звинувачення Міжнародним судом через війну в Україні. Про це Рейндерс сказав в інтерв’ю німецькому виданню "Hamburger Abendblatt".

"Я цілком впевнений, що перші процеси можуть початися наприкінці року. Зрозуміло одне: розкриття російських військових злочинів – це сигнал усьому світу. Вперше подібні злочини розслідуються з першого дня війни. Винуватці ризикують бути притягнутими до відповідальності до кінця життя. Зрозуміло, це стосується і Путіна, якщо переслідування буде поширюватися і на нього", - сказав Рейндерс.

Єврокомісар також зазначив, що під час візиту до України його команда побачила дуже чіткі докази можливих воєнних злочинів. За його словами, українська влада зібрала докази у понад 37 тисяч справ, і проводяться початкові розслідування з більш ніж 3 200 таких військових злочинів.

Рейндерс також вказав на те, що ЄС з самого початку підтримує розслідування української влади. "Низка країн ЄС, зокрема Німеччина, надсилає експертів. Ми надаємо обладнання та технології, агентство ЄС, яке співпрацює із судовими органами, Євроюст тепер може зберігати та досліджувати докази з України. Деякі держави-члени також надають слідчих для Міжнародного кримінального суду у Гаазі та утворюють спільно з МКС спеціальну робочу групу", - заявив він.

Нагадаємо, що парламент Нідерландів підтримав рішення про створення спеціального трибуналу в Гаазі для РФ. Якщо трибунал буде створений, то це означатиме судове переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію на підтримку України у розв'язаній РФ війні. Резолюція ПАРЄ передбачає визнання російського режиму терористичним і передбачає створення трибуналу за воєнні злочини в Україні. За резолюцію віддали свої голоси 99 делегатів – переважна більшість, лише один утримався.

Вас може зацікавити: