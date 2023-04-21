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Путін сидів на підлозі з підгузком і плакав: нові приголомшливі подробиці про здоров'я диктатора - ЗМІ

Ангеліна Підвисоцька
21 квітня 2023, 19:35 оновлено 21 квітня, 21:18
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Політолог стверджує, що російський диктатор продовжує лікуватися від раку. Він проходить вже 3-й курс лікування.
Володимир Путін
У Путіна погіршився стан здоров'я / Колаж фото сайт Кремля, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав російську війну проти України, продовжує лікуватися від раку. Останнім часом його стан вважається більш серйозним. Про це заявив політолог, колишній професор МДІМВ, школи підготовки шпигунів і дипломатів Валерій Соловей, повідомляє Mirror.

За даними політолога, нещодавно Путін перейшов на нові ліки від раку. Після цього у нього стався нервовий зрив. Диктатор просто закрився у своїй кімнаті і плакав. Навіть сам Пєсков не спростовує чутки, а просто називає їх "досить дивними".

"В цей час він проходить третій курс лікування. Попередні два були вкрай невдалими", - сказав Соловей.

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Як повідомлялося в Telegram-каналі Генерал СЗР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, нещодавно у Путіна нібито стався "нервовий зрив". Стверджується, що диктатор закрився в кімнаті і плакав. Охорона не могла потрапити в приміщення, туди змогли зайти лише медики.

"Путін сидів на підлозі біля дивана і істерично плакав. На ньому була тільки мокра біла футболка, яку він ймовірно намагався зняти, і чорний носок на правій нозі, поруч лежав розірваний на частини підгузник, якими Путін останнім часом користується постійно. На всі звернення до нього, президент практично не реагував, продовжуючи плакати ридма", - йдеться в повідомленні.

Путіну стало легше лише після того, як йому зробили ін'єкцію з антипсихотичним препаратом. Після цього його помили, переодягли і поклали в ліжко.

Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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