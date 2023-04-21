Куля застрягла у щелепі: український військовий дивом вижив, не здогадуючись про це

Ворожа куля влучила в українського військового вибила два зуба та застрягла у щелепі. Куля дивом не просунулась вперед.

https://glavred.net/ukraine/kulya-zastryagla-u-shchelepi-ukrajinskiy-viyskoviy-divom-vizhiv-ne-zdogaduyuchis-pro-ce-10464970.html Посилання скопійоване

Куля застрягла у щелепі українського військового / Колаж фото 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, facebook/Оксана Корчинська

Російські військові продовжують знищувати українців. Боєць ЗСУ, який захищає країну на полі бою, дивом вижив. У його щелепі застрягла ворожа куля. Про це заявила народний депутат 8-го скликання волонтер та громадський діяч Оксана Корчинська.

До мобільного шпиталю привезли 9 поранених українських військових, які постраждали під час бою з російськими окупантами. Лікарі одразу почали робити все, щоб стабілізувати стан важко поранених захисників.

Один із військових попросив перевірити його щелепу, бо щось вбило йому два зуба. При цьому він рвався якнайшвидше повернутися на позиції. Однак те, що виявили медики, неабияк здивувало і військового, і лікарів.

відео дня

"Один каже, дайте покурити та відпустіть назад на позиції, тільки гляньте, бо щось вдарило в щоку ( на цьому місці невеликий поріз без кровотечі), вибило два зуба. Переживає, що згодом треба до стоматолога їхати. Робимо рентген, замість двох зубів в щелепі застрягла куля", - написала Оксана Корчинська.

Куля застрягла у щелепі українського військового / facebook/Оксана Корчинська

Нагадаємо, Главред розповідав про дивовижну історію порятунку українського військового Станіслава Морозова ("Нуль"). Він був поранений, коли пішов з групою на зачистку. Окупанти поранили Станіслава, а потім закидали його гранатами. Медики нарахували у чоловіка понад 200 осколкових і 5 кульових поранень.

Раніше повідомлялось про те, що на фронті був важко поранений 21-річний Станіслав Зорій. Автомобіль, у якому він їхав зі своїми побратимами, підірвався на міні. Військовому відірвало ногу, на спині був вирваний шматок плоті. Однак Станіслав знайшов у собі сили та виліз із палаючої автівки.

Інші новини: