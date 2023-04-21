"Знаємо всі плани окупантів": Зеленський провів важливе засідання Ставки

На засіданні Ставки Зеленського обговорили актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж фото Офіс президента, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Українські військові героїчно тримають оборону у найгарячіших точках та готуються до масштабного контрнаступу. Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача.

На засіданні проаналізували актуальну ситуацію, яка відбувається на всіх ділянках фронту. Україна знає про всі плани російських окупантів у найближчий період.

"Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими", - зазначив Зеленський.

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Контрнаступ армії України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні. Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що стратегічною метою України є звільнення всіх окупованих територій. За її словами, ніхто не буде оголошувати про початок контрнаступу ЗСУ, а контрнаступальні дії вже проводяться на деяких ділянках фронту.

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