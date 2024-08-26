У Путіна вибухнули похмурою погрозою Україні через Курську область

У Кремлі вирішили не застосовувати жорсткої риторики в ситуації, коли Сили оборони України відкинули росіян і просуваються в рамках операції в Курській області.

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Путін не ухвалюватиме окремого рішення, щоб "відповісти" Україні на операцію в Курській області - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Військова операція ЗСУ в Курській області, мовляв, не залишиться без відповіді. Про це заявив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Інтерфакс, коментуючи слова посла РФ у США Анатолія Антонова про те, що Путін нібито вже ухвалив рішення про відповідь, він дуже розмито сказав про те, що відповідь "обов'язково буде".

"Не йдеться про окреме рішення. Зрозуміло, подібні ворожі дії не можуть залишитися без відповідної відповіді, і відповідь обов'язково буде", - плутано підкреслив Дмитро Пєсков. відео дня

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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