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Путін та Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІ

5 травня 2022, 11:19

Генерали російської армії звітують Путіну про нібито захоплення населених пунктів, до яких окупанти навіть не дійшли.

Володимир Путін
Путін отримує недостовірну інформацію про війну Росії проти України - розвідка / Reuters

Вище керівництво військ Росії і особисто президент Володимир Путін отримують фейкові відомості про ситуацію на війні проти України. Відсутність реальної інформації на фронті вже призвела до загибелі не однієї тисячі російських військових і провалу поставлених військових завдань. Керівники армій не знають реальної наявності сил і засобів, і женуть розбиті угруповання вперед, щоб виконати завдання будь-якою ціною. До звітів потрапляють нібито взяті українські міста, до яких ворожі війська навіть не дійшли.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані українських спецслужб. Вказується, що в Кремлі і вищому військовому командуванні РФ не володіють реальною ситуацією в Україні.

Зокрема, під час однієї з перевірок в Міноборони РФ з'ясували, що в квітні два генерали відправили в напрямку Миколаєва і Кривого Рогу неповні підрозділи. Сили ЗСУ перевершували можливості росіян, тому таке рішення було визнано неадекватним. Генерали позбулися посад і на деякий час були поміщені до СІЗО.

Заявляли про "захоплення" пунктів, до яких навіть не дійшли

У спецслужбах України також кажуть, що оскільки Кремль ставить неадекватні завдання перед армією РФ, військовим доводиться віддавати безглузді накази і звітувати про їх реалізацію.

За останній тиждень Москві казали, що російські війська взяли Гуляйполе, вийшли на кордони Херсонської області і суттєво просунулися у Харківській області в напрямку Слов'янська.

Однак штабні офіцери, які пишуть звіти і приблизно володіють реальним даними, між собою говорять, що в переліку пунктів, які, мовляв, "захоплені" Росією, є й такі міста, до яких окупантам не вдалося навіть наблизитися.

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Герасимов приїжджав в Україну, щоб розібратися в ситуації

Згідно з певними відомостями спецслужб, прибуття до зони бойових дій начальника Генштабу Валерія Герасимова пов'язано з тим, що він хотів зрозуміти, наскільки звіти, які йому надаються, відрізняються від справжньої картини дій.

Армія РФ не знає, як йти в атаку на Запоріжжя та Кривий Ріг

Примітно, що в командних пунктах військ Росії вибудовують плани щодо просування в Запоріжжя і Кривий Ріг, проте за відомостями на початку травня, у жодного з офіцерів немає інформації, як це можна зробити.читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов

У штабі знають, як на генералів тиснуть з Москви для виконання завдань якомога швидше. З цієї причини за 70 діб війни загинуло багато представників вищого командного складу, яких особисто змушували їхати мало не на передову.

Фейкові "перемоги" створюють для телебачення

Реальні можливості військ Росії у Запоріжжі відрізняються від завдань, які були поставлені Кремлем. Тому окупанти знімають відеоролики про нібито "перемоги". Участь у зйомках беруть так звані військові кореспонденти, інші пропагандисти та актори з окупованого Криму.

Відомо, що знімали пропагандистські ролики з постановками боїв з ЗСУ, роздачею гуманітарки і розповідали про взяття під контроль Гуляйполя і наближення до Запоріжжя.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Росії в Центральному східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про цілі Москви в рамках "другої фази" війни проти України. Російські окупанти мають намір захопити Донецьку та Луганську область, південні регіони України та пробити коридор до окупованого Криму.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прогнозує контрнаступ армії України на зайняті військами Росії позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня ЗСУ повинні отримати для цього потрібну кількість озброєнь. Можливий сценарій зміни балансу сил на деяких ділянках фронту.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ситуація на фронті зміниться протягом 2 тижнів. Бойових зіткнень ЗСУ з військами Росії стане більше. За цей період часу реалізуються зміни, пов'язані з військовою допомогоюЗаходу.

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