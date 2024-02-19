"Путін продовжить убивати": Ейдман відповів на питання про нову жертву диктатора РФ

Олексій Навальний явно був подразником для Володимира Путіна, підкреслив Ігор Ейдман.

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Ігор Ейдман прокоментував дії Володимира Путіна / Facebook Ейдман, скрін

У диктатора Володимира Путіна ні всередині Росії, ні за кордоном немає опозиції, яка могла б йому завадити, але це не означає, що він не продовжить убивати, заявив російський соціолог Ігор Ейдман.

"Навальний, на відміну від Пригожина, який був небезпечний для Путіна, нічим не міг йому завадити, окрім своєї позиції", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Опозиціонер зазначив, що Путін стикався з нею багато років, і за весь час це ніяк йому не зашкодило. Він також відповів на питання про те, чи може бути Ігор Гіркін наступною жертвою Путіна.

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"Путін - параноїк. Навальний явно був для нього подразником і Путіна злило саме його існування, але чи є Гіркін для нього таким самим подразником - невідомо. Путін, ймовірно, продовжить вбивати опозиціонерів, але хто це буде - я гадати не наважуюся", - додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

За інформацією "придворного" журналіста Андрія Колесникова, який посилається на прес-секретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам глава Кремля вже знає про смерть Навального.

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.

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