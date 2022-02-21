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"Це дуже небезпечно": у Росії злякалися ядерного потенціалу України

21 лютого 2022, 17:22

На терміновому засіданні Радбезу РФ він заявив, що ці можливості нібито вище, ніж у Ірану і Північної Кореї.

Сергій Шойгу
Сергій Шойгу / ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в України є все для того, щоб створити ядерну зброю.

На терміновому засіданні Радбезу РФ він заявив, що ці можливості нібито вище, ніж у Ірану і Північної Кореї.

"Хотів би звернути увагу на заяву (президента України, - ред.) Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша - за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї і його носіїв... є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більше ніж у Ірану і Північної Кореї", - зазначив Шойгу.

За словами міністра оборони РФ,"до цього додаються націоналістичні підзради, батальйони, які по всій Україні, і багато в чому вони керують ситуацією в тих чи інших містах і областях України".

Ядерна зброя

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

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Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко - закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

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ядерна зброя Радбез РФ Сергій Шойгу
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