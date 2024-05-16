Путін прибув до Китаю: про що (не)говорив із Сі в перший день візиту

Це перша поїздка Путіна в Китай після своєї чергової бутафорської "інавгурації".

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Сі Цзіньпін і Путін зустрілися сьогодні в Китаї / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Диктатор РФ Володимир Путін у четвер, 16 травня, зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Але це тільки перший день перебування кремлівської делегації в КНР. Завтра представників РФ відправлять до Харбіна. З-поміж іншого, сторони обговорили "дружбу без кордонів" і пообіцяли зміцнювати економічні відносини.

Як пройшла зустріч Путіна і Сі в Пекіні 16 травня - докладніше читайте нижче в матеріалі Главреда.

Про самі переговори ні Пекін, ні Москва не кажуть, але ЗМІ пишуть, що центральними темами зустрічей китайців і росіян стануть війна в Україні та торгівля. Також Путін і Сі пообіцяли спільно противитися "гегемонії" Заходу.

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"Попити чай один на один"

У Кремлі підтвердили, що в програмі делегації заплановані поїздки в Пекін і Харбін, а також "важлива бесіда" з китайським главою сьогодні ввечері, 16 травня.

"Адже найважливіше в Китаї попити чай віч-на-віч", - підкреслив помічник "президента" країни-агресора Юрій Ушаков.

Минулого разу Путін і Сі розмовляли тет-а-тет близько п'яти годин.

Сі не сказав нічого нового щодо війни в Україні

Під час публічної зустрічі з Путіним Сі Цзіньпінь підтвердив свою "лінію" щодо російсько-української війни.

"Китай і Росія сприймають політичне врегулювання як правильний шлях вирішення "української кризи". Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла, а саме: дотримання норм і принципів Статуту ООН, повага до державного суверенітету і територіальної цілісності всіх країн та їхньої раціональної заклопотаності щодо безпеки, формування нової збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки", - цитує пресслужба Кремля заяву китайського очільника.

Сам Путін сказав, що обговорить війну з Сі ввечері.

Менталітет "холодної війни" і "гегемонія Заходу"

Як завжди КНР об'єдналася з Росією в сенсі антизахідної риторики. Цзіньпін знову поскаржився на "гегемонію" Заходу, яка нібито загрожує безпеці всього світу.

"У сьогоднішньому світі все ще лютує менталітет холодної війни. Одностороння гегемонія, блокова конфронтація і політика сили безпосередньо загрожують миру в усьому світі та безпеці всіх країн", - висловився Сі.

А Путін, зі свого боку, відповів, що Росія "працює над формуванням багатополярного світоустрою".

Потім російський диктатор цинічно зацитував статут ООН, що нібито "конфлікт" в Україні має "вирішуватися" згідно з міжнародним правом. До слова, ані США, ані Україна не бачать готовності агресора сісти за стіл переговорів, а російська армія зараз веде активні наступи одразу на кількох напрямках.

Ні слова про будівництво газопроводу з Росії

Як зазначає ВВС, ні Путін, ні Сі за результатами зустрічі 16 травня не згадали про долю нового газопроводу з Росії. Це, на думку журналістів, свідчить про небажання Пекіна підпадати під політичний тиск і встрявати у сировинну залежність від Москви.

Путін з цього приводу видав вкрай загальні формулювання, не вдаючись у будь-які подробиці.

Новий "рубль" і обхід санкцій

Із собою в Пекін Путін привіз главу Центробанку Ельвіру Набіулліну і керівників найбільших держбанків. Російська делегація має намір обговорити подальше впровадження юанів - спосіб обходу західних санкцій.

Російський диктатор похвалився успіхами у сфері організації розрахунків із Китаєм.

"У цьому контексті ми домовилися, що Росія і Китай і далі будуть зміцнювати контакти по лінії кредитно-банківських установ, енергійно задіювати національні платіжні системи для обслуговування наших економічних операторів", - сказав він.

Відносини Китаю і Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повномасштабного вторгнення в Україну і санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів з агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати в Росію верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи таким чином її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися прихильності Сі Цзіньпіня, чим пояснюється нещодавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або протиснути тісні стосунки КНР і РФ шляхом попереджень та накладенням санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той і надалі постачатиме в Росію товари подвійного призначення.

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