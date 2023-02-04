Ізраїль готовий поставити Україні "військові речі": ЗМІ дізналися деталі діалогу Нетаньяху і Макрона

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху наразі не готовий стати посередником у можливих перемовинах між Україною та агресором Росією, пишуть журналісти.

Нетаньяху сказав Макрону, що Ізраїль готовий допомогти Україні з озброєннями - ЗМІ / Колаж УНІАН

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий відправити Україні певні "військові речі". Однак Єрусалим прагнутиме до того, щоб військова допомога не була занадто посильною, щоб "не спровокувати Росію". Про посередництво в можливих перемовинах Києва і Москви Нетаньяху говорити поки що не готовий.

Як повідомляє The Times of Israel, один з чиновників, який обізнаний про деталі перемовин прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з президентом Франції Еммануелем Макроном, на умовах анонімності розповів, що Єрусалим готовий відправити Україні "військові речі".

Але Єрусалим буде прагнути до того, щоб військова допомога "не спровокувала Росію", про що Нетаньяху нібито і сказав Макрону.

Крім того, за словами джерела, ізраїльський прем'єр заявив Макрону, що "ще занадто рано думати про посередництво". Нетаньяху не наполягатиме на своїй ролі посередника в можливих перемовинах Росії і України, доки Київ, Москва і Вашингтон не звернуться до нього з відповідним проханням.

В Офісі Нетаньяху не стали коментував розмову з Макроном, а на брифінгу глава ізраїльського уряду сказав, що "пояснив Макрону" політику Єрусалиму.

"Він добре знає це питання", - підкреслив Беньямін Нетаньяху.

Раніше журналісти ізраїльського видання Walla написали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження переглянути політику Єрусалиму щодо військової допомоги Україні.

Переоцінка курсу проводитиметься в координації з ізраїльськими силовиками і дипломатами. Втім, не виключено, що особливих змін ізраїльської політики щодо цього питання не буде.

Нагадаємо, також Нетаньяху заявляв, що Ізраїль готовий посилити свою активність в рамках військової допомоги Україні. Зокрема, Єрусалим вивчить можливість постачань українській державі систем протиповітряної оборони Залізний купол.

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Військова допомога Україні: