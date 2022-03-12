Прем'єр Ізраїлю запропонував Зеленському капітулювати, президент відмовився - The Jerusalem Post

Нафталі Беннет порадив Зеленському погодитися на умови Путіна / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Зокрема, Беннет запропонував Зеленському погодитися на визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України, пише The Jerusalem Post з посиланням на чиновника в уряді України.

Джерело стверджує, що телефонний дзвінок був ініційований Беннеттом.

"На вашому місці я б подумав про життя своїх людей і прийняв би цю пропозицію", — сказав Беннетт.

Відповідь Зеленського була короткою. "Я вас почув".

За даними видання, Зеленському і його людям порада ізраїльського прем'єр-міністра не сподобалася.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не збираємося цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це лише початок", - зазначив співрозмовник.

Видання також пише, що Ізраїль попросив Україну не вимагати додаткової військової та оборонної допомоги, оскільки таке прохання може завдати шкоди посередницьким зусиллям.

Проте, за словами чиновника, офіс Зеленського не бачить результатів від посередництва. Він сказав, що Беннет не стільки виступає як посередник, скільки функціонує як поштова скринька і просто передає повідомлення між двома сторонами. За його словами, посередник має спробувати знайти компроміс між двома сторонами та внести свої пропозиції.

"Нам не потрібна поштова скринька. У нас їх достатньо. Якщо Беннетт хоче бути нейтральним і посередником, ми очікуємо, що він призначить когось, хто працюватиме над цим удень ​​та вночі та спробує знайти компроміс", - сказав співрозмовник.

Українські офіційні особи вважають, що участь Беннета в дипломатичних зусиллях пов'язана з його небажанням зайняти чітку позицію щодо російського вторгнення через побоювання, що це завдасть шкоди зв'язкам Ізраїлю з Росією.

Очікується, що у вівторок посол України Євген Корнічук зустрінеться із головою Кнесету Міккі Леві. Чиновник сказав, що Корнічук має намір дати зрозуміти Леві, що єдиний варіант для Зеленського — це відеовиступ на пленумі Кнесета, а не дзвінок у Zoom, у якому візьмуть участь лише кілька депутатів.

Якщо виступу в Кнесеті не відбудеться, Зеленський розглядає інші варіанти. Перший виступ у Яд ва-Шем, а другий - виступ на площі Біма в Тель-Авіві. Мер Тель-Авіва Рон Хульдаї вже сказав Зеленському, що був би радий це організувати.

Що кажуть в Офісі президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Ізраїль не пропонує Україні погодитися на умови Росії. За його словами, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, навпаки, закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не пропонує Україні, як і інші умовні країни-посередники, погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію адекватніше оцінити події", - написав Подоляк у Twitter.

Переговори Зеленського і Путіна

11 березня прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського не виключена. Але, за його словами, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - сказав він.

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