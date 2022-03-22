Прем'єр Ізраїлю може приїхати у Київ для участі в переговорах про припинення вогню в Україні - ЗМІ

Нафталі Беннет розглядає можливість свого візиту до Києва / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не виключає можливість візиту до Києва для переговорів між Україною та Росією про припинення вогню. Готувати візит доручили службі загальної безпеки (ШАБАК).

Про це повідомляє ізраїльський портал Ynet з посиланням на джерела.

В Єрусалимі зазначили, що українська сторона вважає, що приїзд глави уряду сприятиме просуванню переговорів.

За словами співрозмовника, співробітники Служби загальної безпеки вважають, що організація візиту до Києва стане жахом для них, тому що місто регулярно піддається ударам.

Водночас офіційний Єрусалим заявляв, що Беннет поїде в столицю України в тому випадку, якщо сторони будуть близькі до угоди.

Як повідомляв Главред, Ізраїль, позиція якого з питання війни РФ з Україною була неоднозначною, відкрито підтримав Київ. Єрусалим засуджує російську агресію, порушення територіальної цілісності держави та вбивства цивільного населення. Як заявив міністр закордонних справ країни Яїр Лапід, сприяти Росії в обході санкцій Заходу ізраїльська держава не буде.

21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим - правильне місце для переговорів України з Росією.

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