"Безумовно, розглядаю це": прем'єр Ізраїлю не відмовився від передачі Україні "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив - він розглядає питання надання військової допомоги Україні навіть готовий виступати посередником після закликів США до більш активної участі в цьому процесі. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
Нетаньяху прямо запитали, чи може Ізраїль надати допомогу Україні, наприклад, поділившись системою ППО "Залізний купол" — розробленій в США технології, яка захищає Ізраїль від повітряних атак арабських терористів.
"Ну, я, звичайно, вивчаю це", — сказав Нетаньяху.
Прем'єр також підтвердив, що США перекинули арсенал артилерійських знарядь з Ізраїлю в Україну.
"США щойно забрали більшу частину Ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не буду перераховувати тут, проти виробництва зброї Іраном, яка використовується проти України", — підсумував він.
Нагадаємо, керівник українського посольства в Ізраїлі Євген Корнійчук в офіційному і публічному порядку подав до ізраїльського уряду-з проханням схвалити операцію з продажу Україні системи"Залізний купол". За словами дипломата, США, яким належать права на дану технологію, не заперечуватимуть проти такої "купівлі-продажу".
Пізніше військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман казав = в умовах україно-російської війни поставки Ізраїлем в Україну новітніх систем протиракетної оборони "Залізний купол" не допоможуть надійно закрити небо над країною від обстрілів російських окупантів.
"Залізний купол" розроблявся під специфічні ізраїльські умови. І тому-то там він працює добре. Але в Україні так працювати він не зможе - надто вже величезні території", – зазначив він.
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