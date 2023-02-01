"Безумовно, розглядаю це": прем'єр Ізраїлю не відмовився від передачі Україні "Залізного купола"

Керівник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не виключає передачу Україні новітньої системи ППО "Залізний купол".

Ррем'єр Ізраїлю не відмовився від передачі Україні "залізного купола" / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив - він розглядає питання надання військової допомоги Україні навіть готовий виступати посередником після закликів США до більш активної участі в цьому процесі. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Нетаньяху прямо запитали, чи може Ізраїль надати допомогу Україні, наприклад, поділившись системою ППО "Залізний купол" — розробленій в США технології, яка захищає Ізраїль від повітряних атак арабських терористів.

"Ну, я, звичайно, вивчаю це", — сказав Нетаньяху.

Прем'єр також підтвердив, що США перекинули арсенал артилерійських знарядь з Ізраїлю в Україну.

"США щойно забрали більшу частину Ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не буду перераховувати тут, проти виробництва зброї Іраном, яка використовується проти України", — підсумував він.

Нагадаємо, керівник українського посольства в Ізраїлі Євген Корнійчук в офіційному і публічному порядку подав до ізраїльського уряду-з проханням схвалити операцію з продажу Україні системи"Залізний купол". За словами дипломата, США, яким належать права на дану технологію, не заперечуватимуть проти такої "купівлі-продажу".

Пізніше військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман казав = в умовах україно-російської війни поставки Ізраїлем в Україну новітніх систем протиракетної оборони "Залізний купол" не допоможуть надійно закрити небо над країною від обстрілів російських окупантів.

"Залізний купол" розроблявся під специфічні ізраїльські умови. І тому-то там він працює добре. Але в Україні так працювати він не зможе - надто вже величезні території", – зазначив він.