Ніякої РФ в G20 і Путіна на саміті на Балі: Україна закликала до ізоляції Росії та її директора

Запрошення Путіна на саміт Великої двадцятки на Балі має бути відкликане - МЗС України / Колаж УНІАН

Директор країни-агресорки РФ Володимир Путін публічно визнав, що віддавав наказ завдати масованого ракетного удару по Україні 31 жовтня. Його запрошення на саміт Великої двадцятки слід відкликати, а саму РФ виключити з міжнародної організації G20. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

У своєму Twitter-акаунті він зазначив, що Путін зізнався в наказі про нанесення ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

За словами спікера МЗС, у Путіна руки по лікоть в крові – він не повинен сидіти за одним столом з керівниками держав світу. Ніколенко закликав відкликати запрошення глави Кремля на саміт Великої двадцятки і виключити РФ з організації.

"Путін публічно визнав, що віддав наказ про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія - виключена з групи двадцяти", - підкреслив Олег Ніколенко.

Удари Росії по Україні 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, агресор Росія завдала ракетних ударів по 10 регіонах України. Окупанти пошкодили 18 енергетичних об'єктів. Тимчасово залишилися без світла 7 областей.

Нагадаємо, Україна візьме участь у саміті Великої двадцятки (G20) в Індонезії і сподівається, що Росії на Заході не буде через розв'язання війни і ядерний шантаж. Відомо, що Путін прийняв запрошення на саміт, який запланований на 15-16 листопада на Балі.

Путін віддав наказ ракетного обстрілу України 31 жовтня

Керівник країни-агресорки РФ Володимир Путін у відповідь на запитання одного з російських "журналістів" про те, чи є масований ракетний обстріл України "відповіддю на події в Севастополі", відповів ствердно.

Причому він також сказав, що, мовляв, "це не все, що РФ могла б зробити".

Президент України Володимир Зеленський відповів, що удари РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури не зможуть чинити тиск на українців.

"А якщо хтось там, в Кремлі, наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то нехай потім не дивується своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть "перемовини" в темряві", - підкреслив Зеленський.

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