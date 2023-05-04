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РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброю

Аліна Дембіцька
4 травня 2023, 19:57 оновлено 4 травня, 20:04
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Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна буцімто діяла за наказом США під час атаки невідомого безпілотника.
Ядерное оружие, Владимир Путин, флаг США
У розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сайт Кремля

У країні-агресорці Росії заявили, що США нібито стоять за атакою безпілотників на Кремль, яка, як стверджують у Москві, мала на меті вбити російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Reuters, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна буцімто діяла за наказом США під час атаки невідомого безпілотника. Водночас речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Пєсков "просто бреше" і сказав, що Сполучені Штати не заохочували та не дозволяли Україні завдавати ударів за межами своїх кордонів. Він додав, що досі неясно, що сталося в Кремлі.

Втім, у країні-агресорці Росії знову вибухнули ядерними погрозами. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що атака безпілотника "не повинна залишитися без відповіді". Проте у американській розвідці впевнені, що держава-терористка навряд чи застосує ядерну зброю проти України.

відео дня

"Це дуже малоймовірно, згідно з нашою поточною оцінкою", - заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс, пише The Jerusalem Post.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала ніяких "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села і міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

Після атаки безпілотників на Київ російські ЗМІ заявили, що нібито по Києву Росія може завдати ядерного удару. "На авіабази в Енгельсі і Шайківці відправлені доручення готувати до вильоту ряд ТУ-22М, в ніч можуть бути нанесені ракетні удари по цілому ряду адміністративних будівель в Києві. Джерело допустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", - пише Гулагу.нет.

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