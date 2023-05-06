Ядерне роззброєння Росії: Пономарьов розкрив плани опозиції

Західні країни хочуть, щоб Росія залишалася ядерною державою, але виступала на боці Заходу в ситуації протистояння з Китаєм, вважає Ілля Пономарьов.

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Опозиція Росії бачить майбутню країну без ядерної зброї - Пономарьов / Колаж Главред, УНІАН

З'їзд російських опозиціонерів підписав спільну декларацію, в якій зазначено, що країна-агресор Росія повинна стати без'ядерною державою. Однак на Заході, в контексті протистояння з Китаєм, не всі хочуть ядерного роззброєння РФ. Над питанням роззброєння потрібно ретельно працювати. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що опозиціонери РФ закріпили у своїй декларації статус Росії як без'ядерної держави. Однак на Заході не всі готові узгодити ядерне роззброєння країни, оскільки не хочуть в питанні атомної зброї залишитися наодинці зі зростаючим Китаєм.

"З'їзд закріпив майбутнє Росії як без'ядерної держави і прагнення до того, щоб весь світ перетворився на без'ядерну зону в тому сенсі, що ядерна зброя повинна бути зброєю всього людства, а не однієї конкретної держави. Як ви розумієте, вся система ядерного озброєння в світі - це частина домовленостей між кількома державами, на яких тримається вся міжнародна система безпеки. Я вважаю, що завдання і наше як з'їзду, і в цьому повинна бути прямо зацікавлена Україна і багато інших країн Європи – в проведенні відповідної міжнародної дискусії для формулювання позиції, якщо хочете групи "Рамштайн" про те, що має відбутися в якості підсумків. На даний момент західні політики бояться чіпати цю тему і в неофіційних бесідах ми чуємо, що більшість американського політикуму виступають, скоріше, проти цього, тому що вважають, що це залишить їх наодинці з Китаєм. Вони б, скоріше, хотіли б, щоб Росія була б ядерною, але на боці західного світу і тим самим би підтримала баланс сил зі зростаючим Китаєм. Але, підкреслю, що вся ця система є анахронізмом, від неї треба позбавлятися, але це призведе до міжнародної домовленості", - пояснив Пономарьов.

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За його словами, на даний момент механізми і терміни ядерного роззброєння РФ не затверджені.

"На конституційному рівні з'їзд це записав, а далі ми переходимо до питання конкретних механізмів, планів, термінів, домовленостей і так далі. Їх на даний момент ніхто не обговорює, і ми не можемо зробити цього в односторонньому порядку", - додав політик.

На питання про те, що якщо у Росії залишиться ядерна зброя, загроза для України залишатиметься, він відповів, що потрібно докласти зусилля для вирішення питання з ядерним роззброєнням Москви.

"Тому необхідно це обговорювати. Я сказав вам свою позицію з цього приводу, але якщо її ніхто обговорювати не буде і не буде виробляти цього механізму, то нічого не станеться само собою. Це питання сам собою не вирішиться, він занадто серйозний і має глобальне значення", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що агресор Росія не застосує зброю після того як ЗСУ зайдуть до Криму. За його словами, такі заяви – лише риторика російської пропаганди.

Директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс сказала, що застосування окупантом Росією ядерної зброї через удар безпілотників по Кремлю є малоймовірним сценарієм.

"Це дуже малоймовірно, згідно з нашою поточною оцінкою", - підкреслила Хейнс.

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