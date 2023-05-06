УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Ядерне роззброєння Росії: Пономарьов розкрив плани опозиції

Андрій Ганчук
6 травня 2023, 13:08 оновлено 6 травня, 13:10
141
Західні країни хочуть, щоб Росія залишалася ядерною державою, але виступала на боці Заходу в ситуації протистояння з Китаєм, вважає Ілля Пономарьов.
Пономарьов, Кремль
Опозиція Росії бачить майбутню країну без ядерної зброї - Пономарьов / Колаж Главред, УНІАН

З'їзд російських опозиціонерів підписав спільну декларацію, в якій зазначено, що країна-агресор Росія повинна стати без'ядерною державою. Однак на Заході, в контексті протистояння з Китаєм, не всі хочуть ядерного роззброєння РФ. Над питанням роззброєння потрібно ретельно працювати. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що опозиціонери РФ закріпили у своїй декларації статус Росії як без'ядерної держави. Однак на Заході не всі готові узгодити ядерне роззброєння країни, оскільки не хочуть в питанні атомної зброї залишитися наодинці зі зростаючим Китаєм.

"З'їзд закріпив майбутнє Росії як без'ядерної держави і прагнення до того, щоб весь світ перетворився на без'ядерну зону в тому сенсі, що ядерна зброя повинна бути зброєю всього людства, а не однієї конкретної держави. Як ви розумієте, вся система ядерного озброєння в світі - це частина домовленостей між кількома державами, на яких тримається вся міжнародна система безпеки. Я вважаю, що завдання і наше як з'їзду, і в цьому повинна бути прямо зацікавлена Україна і багато інших країн Європи – в проведенні відповідної міжнародної дискусії для формулювання позиції, якщо хочете групи "Рамштайн" про те, що має відбутися в якості підсумків. На даний момент західні політики бояться чіпати цю тему і в неофіційних бесідах ми чуємо, що більшість американського політикуму виступають, скоріше, проти цього, тому що вважають, що це залишить їх наодинці з Китаєм. Вони б, скоріше, хотіли б, щоб Росія була б ядерною, але на боці західного світу і тим самим би підтримала баланс сил зі зростаючим Китаєм. Але, підкреслю, що вся ця система є анахронізмом, від неї треба позбавлятися, але це призведе до міжнародної домовленості", - пояснив Пономарьов.

відео дня

За його словами, на даний момент механізми і терміни ядерного роззброєння РФ не затверджені.

"На конституційному рівні з'їзд це записав, а далі ми переходимо до питання конкретних механізмів, планів, термінів, домовленостей і так далі. Їх на даний момент ніхто не обговорює, і ми не можемо зробити цього в односторонньому порядку", - додав політик.

На питання про те, що якщо у Росії залишиться ядерна зброя, загроза для України залишатиметься, він відповів, що потрібно докласти зусилля для вирішення питання з ядерним роззброєнням Москви.

"Тому необхідно це обговорювати. Я сказав вам свою позицію з цього приводу, але якщо її ніхто обговорювати не буде і не буде виробляти цього механізму, то нічого не станеться само собою. Це питання сам собою не вирішиться, він занадто серйозний і має глобальне значення", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що агресор Росія не застосує зброю після того як ЗСУ зайдуть до Криму. За його словами, такі заяви – лише риторика російської пропаганди.

Директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс сказала, що застосування окупантом Росією ядерної зброї через удар безпілотників по Кремлю є малоймовірним сценарієм.

"Це дуже малоймовірно, згідно з нашою поточною оцінкою", - підкреслила Хейнс.

Дивіться повну версію інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду

Інші новини:

ядерна зброя Ілля Пономарьов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Деякі політики Заходу закликають, щоб Україна не звільняла Крим – представниця Зеленського

Деякі політики Заходу закликають, щоб Україна не звільняла Крим – представниця Зеленського

14:19 Україна
"Зміцнити росіян у складі ЗСУ і рух опору в РФ": Пономарьов назвав шляхи повалення режиму Путіна

"Зміцнити росіян у складі ЗСУ і рух опору в РФ": Пономарьов назвав шляхи повалення режиму Путіна

11:59 Світ
Піхота ЗСУ найближчим часом підніме прапор України над Донбасом і в Криму - Сирський

Піхота ЗСУ найближчим часом підніме прапор України над Донбасом і в Криму - Сирський

11:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:19

Деякі політики Заходу закликають, щоб Україна не звільняла Крим – представниця Зеленського

14:15

Під час посадки помідорів люди кидають у лунку жменю піску: урожай забезпечений

14:01

У Путіна петляли з інформацією про удар по Кремлю: Жданов пояснив ситуаціюВідео

14:01

Дивовижний психологічний тест: улюблена пора року розкриє таємниці вашої особистості

13:57

Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: Пригожин заявив про "передачу позицій" Кадирову

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:08

Ядерне роззброєння Росії: Пономарьов розкрив плани опозиціїВідео

13:00

Бунт Пригожина може стати початком контрнаступу ЗСУ — західні ЗМІ

12:51

Загадка з підступом: потрібно за 10 секунд знайти корову, яка відрізняється від інших

12:08

На Роллс-Ройсі і в чорному капелюсі: Пугачова приїхала на похорон ЮдашкінаВідео

Реклама
11:59

"Зміцнити росіян у складі ЗСУ і рух опору в РФ": Пономарьов назвав шляхи повалення режиму ПутінаВідео

11:59

Удар дрона по Кремлю: Жданов висунув несподівану версію

11:49

Піхота ЗСУ найближчим часом підніме прапор України над Донбасом і в Криму - СирськийВідео

11:43

Загадка для творчих особистостей: як зрозуміти, яка нитка веде до банану за 7 секунд

11:02

Що потрібно зробити 7 травня, щоб весь рік проблем з грошима не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

10:52

Комплекси С-300 в обмін на газ з Росії: Резніков розповів про велику помилку Києва в минуломуВідео

10:34

Після війни РФ платитиме Україні репарації: Пономарьов пояснив механізмВідео

10:11

Євробачення-2023: букмекери різко опустили Україну у рейтингуВідео

09:52

Patriot у дії: ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету РФ Кинджал

09:40

"Аж до втрати влади Путіним": Жданов розповів, чим загрожує Кремлю парад на Красній площіВідео

09:00

Російські опозиціонери домовилися не заважати один одному - Ілля ПономарьовЕксклюзив

Реклама
08:59

Окупантів у Мелітополі охопила паніка: спалюють документи та обговорюють втечу - мерВідео

08:58

Сильний гуркіт і клуби диму: у Криму скаржаться на "бавовну" і потужні вибухиВідео

08:20

Чому Пригожин поспішає покинути БахмутПогляд

08:12

Злив документів Пентагону: Путін "кинув" Пригожина, ПВК Вагнер ворогує з МО РФ – WP

07:56

Гороскоп на сьогодні 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

07:06

РФ відмовилася від захоплення Бахмута: кидає сили на підготовку до контрнаступу ЗСУ – ISW

06:20

Путінська Росія занурюється в якийсь логістичний кошмарПогляд

05:00

Не ракетний обстріл: окупанти можуть готувати серйозні провокації 9 травня - ГУР

04:20

Жданов розповів, що означають заяви Пригожина про початок наступу ЗСУВідео

03:30

Для чого корисно їсти мигдаль: "броня" від депресії й "прочищення" мозку, але є нюанс

03:00

Ганницький зізнався, чому про полоненого журналіста Дмитра Хилюка протягом року не говорили публічно

02:30

Жданов назвав фігуру з ближнього оточення Путіна, яка здатна влаштувати переворот у РосіїВідео

02:02

"Всі люблять молоденьких": перероблений Кіркоров проговорився про нову пасіюВідео

01:31

У РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться - Жданов

00:51

Що потрібно зробити 6 травня, щоб кішка щастя в будинок принесли: прикмети і що не можна робитиВідео

00:30

"Він був шокований": Резніков розповів, як через страх окупантів генерал РФ потрапив у полонВідео

00:02

Як різати м'ясо на шашлик – вздовж чи поперек волокон: цю помилку роблять навіть досвідчені кухарі

05 травня, п'ятниця
23:30

"Цинічно приховували втрати": Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатівВідео

22:51

Дуже складна оптична ілюзія: лише найуважніші можуть знайти пляшку на зображенні папуги

22:36

Гривня не зміцниться: українцям слід готуватися до доларових коливань у травніВідео

Реклама
22:11

Увімкнені в розетку, але не працюють: які прилади "мотають" лічильник найсильніше

21:24

Після істерики Пригожина Кадиров заявив, що його бойовики готові стати "гарматним м'ясом" у БахмутіВідео

21:00

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької областіВідео

20:55

"Путіна можуть "злити": Жданов розповів, як Росія відповість на палаючі вежі в КремліВідео

20:53

Несподівано померла 23-річна фіналістка "Міс Всесвіт"

19:26

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

19:22

Чому в СРСР фанатіли від кришталю: на ньому можна озолотитися і сьогодні

19:20

Що стоїть за погрозами Пригожина Шойгу та ГерасимовуПогляд

19:16

Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів УкраїніВідео

19:10

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти