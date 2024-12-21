'Путін приречений, жодних шансів вижити немає': час диктатора в РФ спливає – Ейдман

Путінський режим приречений, і Росія як держава приречена, і жодних шансів вижити у них немає, вважає публіцист.

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Путін приречений, і приречений на поразку, вважає Ейдман/ колаж: Главред, фото: Facebook І. Эйдмана, сайт Кремля

Коротко:

У короткостроковій перспективі доля РФ і Путіна залежить від випадковостей

У довгостроковій перспективі путінський режим і Росія як держава приречені

У короткостроковій перспективі доля країни-агресорки Росії і російського диктатора Володимира Путіна залежить від випадковостей. Але в довгостроковій перспективі путінський режим приречений, і Росія приречена – шансів вижити у них немає.

Путінський режим і диктатор Путін довго не протягнуть. Таку думку висловив соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

Він зазначив, що в історії величезну роль відіграють випадковості, і ніхто не знає, що точно може бути в майбутньому з країною-агресоркою Росією і диктатором Путіним.

"Це казино, за великим рахунком. Кліо жбурляє якісь фішки, а куди ці фішки лягають – залежить від випадковостей. У 2023 році путінський режим цілком міг бути повалений, коли був путч Пригожина. Але Путіну пощастило. Можливо, щось схоже станеться і наступного року, стверджувати не беруся", – зазначив Ейдман.

За його словами, у короткостроковій перспективі все дійсно залежить від випадковостей. Але в довгостроковій перспективі путінський режим приречений, і Російська імперія як держава приречена, і жодних шансів вижити у них немає.

"Чому? Тому що вони йдуть у клінч, вони абсолютно перпендикулярні мейнстриму, розвитку людської цивілізації. У XXI столітті вже немає імперій, усі вони, крім російської, розпалися у ХХ столітті. У XXI столітті держави не намагаються розширити свої території шляхом анексій і загарбань, хоча у ХХ-у так бувало доволі часто, а в XIХ-у – повсюдно. Єдиний приклад на моїй пам'яті – це спроба Саддама Хусейна захопити Кувейт. Відомо, чим вона закінчилася: тим, що Саддама Хусейна просто повісили, як кримінального злочинця. І Путін. Які ще приклади? Не можу навіть прикладів навести", – сказав Ейдман.

Він додав, що югославський приклад зовсім інший, адже ніхто не захоплював жодної югославської території, зокрема, навіть Косово. Просто в Югославії відбувся поділ, як і в Радянському Союзі, на різні території, на різні незалежні держави. Косово теж виділилося, його ніхто не анексував, зазначив публіцист.

"Навіть приклад Нагірного Карабаху, за всієї моєї любові й поваги до вірмен, теж не підходить. Тому що Нагірний Карабах формально належав Азербайджану. І під час розвалу СРСР він суто юридично не відійшов до Вірменії, не став незалежною державою, а відійшов до Азербайджану. Звичайно, я співчуваю Нагірному Карабаху, але суто юридично він належав Азербайджану. Це, до речі, не виправдовує захоплення", – сказав публіцист.

Він наголосив, що те, що робив Путін, безпрецедентно: анексія, захоплення території сусідньої держави, тим паче в Європі.

"Зрозуміло, що такий режим, така держава, такий диктатор довго не протягнуть. У довгостроковій перспективі все це існувати не може. Йдеться, може, про рік, може, про кілька років. Але Путін приречений. І приречений на поразку. Відповідно, Україна приречена виграти цю війну і відновитися, відновити свою економіку і міське господарство. І я думаю, що Захід буде їй у цьому допомагати. Я зараз живу в Німеччині й абсолютно впевнений, що Німеччина в цьому буде всіляко допомагати Україні", – підсумував він.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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