Війська РФ атакували Харків і область: три прильоти за вечір, подробиці та кадри

Ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі, є постраждалі.

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Наслідки влучання російського безпілотника в житловий будинок у Салтівському районі Харкова / Колаж: Главред, фото: Суспільне, ДСНС

Російські окупаційні війська пізно ввечері в п'ятницю, 21 грудня, атакували безпілотниками Салтівський і Київський райони міста Харкова. Також зафіксовано приліт у Солоницівській громаді Харківської області. Постраждали люди. Є руйнування. На місцях працюють профільні служби.

Удар російського БПЛА по будинку в Салтівському районі

Як повідомляє ДСНС, у Салтівському районі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Постраждали 6 осіб. Серед них - дитина.

Також надзвичайники врятували трьох людей.

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Зафіксовано пошкодження фасаду будинку, квартир на перших поверхах. Була пожежа, яку ліквідували о 23:04.

Робота з ліквідації наслідків триває.

Кадри наслідків удару російського БПЛА в Салтівському районі

Російський БПЛА влучив у багатоповерхівку в Харкові / Скріншот Главред

Приліт у Київському районі

О 23:47 мер Харкова Ігор Терехов заявив про приліт у Київському районі. На місці події було зафіксовано пожежу.

"Унаслідок другого удару по Харкову "Шахед" один постраждалий. У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок "прильоту", ще перебувають люди. Відповідні служби працюють на місці", - писав градоначальник.

Пізніше він уточнив, що людей врятовано.

"Людей із палаючого будинку врятовано. На цю хвилину - двоє постраждалих", - написав Терехов о 00:13.

Вночі Терехов повідомив: пошкоджено приватні будинки. Двоє поранених.

Приліт у Солоницівській громаді

Ще один БПЛА ворога завдав удару по Солоницівській громаді в Харківській області, сказав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще один удар ворожим безпілотником - у Солоницівській громаді Харківського району - голова ОВА Синєгубов", - повідомив чиновник.

Що відомо про БПЛА Shahed / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, після опівночі окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Ворог вдарив ракетою, в результаті був приліт у житловий будинок. Постраждали люди.

Зранку росіяни ракетами атакували Київ. Прогриміли вибухи. У Дніпровському, Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському районах після падіння уламків були пошкоджені цивільні об'єкти. Є постраждалі.

Увечері було зафіксовано прильоти в Запоріжжі. Пошкоджено житловий будинок. Вибуховою хвилею вибило вікна. Є постраждалі.

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