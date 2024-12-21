Війська РФ атакували Харків і область: три прильоти за вечір, подробиці та кадри

Російські окупаційні війська пізно ввечері в п'ятницю, 21 грудня, атакували безпілотниками Салтівський і Київський райони міста Харкова. Також зафіксовано приліт у Солоницівській громаді Харківської області. Постраждали люди. Є руйнування. На місцях працюють профільні служби.
Удар російського БПЛА по будинку в Салтівському районі
Як повідомляє ДСНС, у Салтівському районі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Постраждали 6 осіб. Серед них - дитина.
Також надзвичайники врятували трьох людей.
Зафіксовано пошкодження фасаду будинку, квартир на перших поверхах. Була пожежа, яку ліквідували о 23:04.
Робота з ліквідації наслідків триває.
Кадри наслідків удару російського БПЛА в Салтівському районі
Приліт у Київському районі
О 23:47 мер Харкова Ігор Терехов заявив про приліт у Київському районі. На місці події було зафіксовано пожежу.
"Унаслідок другого удару по Харкову "Шахед" один постраждалий. У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок "прильоту", ще перебувають люди. Відповідні служби працюють на місці", - писав градоначальник.
Пізніше він уточнив, що людей врятовано.
"Людей із палаючого будинку врятовано. На цю хвилину - двоє постраждалих", - написав Терехов о 00:13.
Вночі Терехов повідомив: пошкоджено приватні будинки. Двоє поранених.
Приліт у Солоницівській громаді
Ще один БПЛА ворога завдав удару по Солоницівській громаді в Харківській області, сказав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ще один удар ворожим безпілотником - у Солоницівській громаді Харківського району - голова ОВА Синєгубов", - повідомив чиновник.
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