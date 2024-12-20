Війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку: Зеленський розкрив деталі

20 грудня російські окупанти здійснили масовий обстріл міста Херсон.

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ЗСУ відбили атаки окупантів на Херсонщині - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Головне із заяви Зеленського:

Окупанти активізувалися на Херсонському напрямку

ЗСУ відбили атаки РФ на Херсонщині

Військові КНДР зазнали серйозних втрат у Курській області

Окупаційні війська агресора Росії здійснили масований обстріл міста Херсона та активізували свої зусилля на Херсонському напрямку. Сили оборони відбили ворожі атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсона. Бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку. Я хотів би подякувати бойовим підрозділам, які стоять на захисті наших позицій, відбили там спроби російських рухів", - розповів Зеленський під час свого відеозвернення в п'ятницю, 20 грудня. відео дня

Курський напрямок

Сили оборони України в Курській області дедалі більше ліквідовують північнокорейських військових.

"Це показово, що Росія намагається видати цих північнокорейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також", - наголосив Володимир Зеленський.

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Як повідомляв Главред, Росія 20 грудня запустила по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин, говорили у Херсонській ОВА. Прильоти фіксувалися в усіх районах міста. Постраждали люди, пошкоджено будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

ЗСУ в Курській області вибили з боїв декілька сотень північнокорейців, заявили у Пентагоні. Інформацію повідомив генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу.

Війська РФ просуваються на Покровському напрямку, у місті Покровськ незабаром почнуться бої, сказав танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган". До Покровська окупантам залишилося орієнтовно 6 кілометрів.

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Що відомо про деокупацію Херсона? Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон. Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

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