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РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі: серед поранених - діти

Руслана Заклінська
20 грудня 2024, 22:53оновлено 21 грудня, 00:05
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Внаслідок атаки БпЛА у Харкові та Запоріжжі пошкоджені дев'ятиповерхівки, є поранені, розповіли в ОВА.
РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі: серед поранених - діти
Харків та Запоріжжя опинилися під ударом дронів / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Що відомо:

  • Росіяни атакували Харків та Запоріжжя дронами
  • В обох містах пошкоджені житлові багатоповерхівки
  • Є поранені, серед них - діти

Увечері 20 грудня російські війська атакували Україну дронами. Російський БпЛА вдарив по житловій дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова, а в Запоріжжі через атаку сталася пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Удар "Шахедом" по житловому будинку у Салтівському району міста", - написав Терехов.

відео дня

За його словами, ворожий безпілотник вдарив між першим і другим поверхом будинку. На місці влучання виникла пожежа.

"Наразі четверо постраждалих, серед яких дівчинка 12 років", - зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Харкові три людини мають гостру реакцію на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення.

"Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей", - розповів Синєгубов.

Близько 23:00 мер Харкова повідомив, що внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Шахед" у багатоповерхівці повністю зруйновані декілька квартир. Також пошкоджені комунікації тепло-, водо- та енергопостачання.

"У будинку багато вибитих вікон. На місці події працюють комунальні служби", - додав Терехов.

Дивіться відео, де мер Харкова розповів про наслідки атаки:

РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі: серед поранених - діти
Терехов розповів про наслідки атаки по Харкову / Фото: скріншот

Оновлено 23:33: Начальник Харківської ОВА уточнив, що кількість постраждалих у місті зросла. Наразі відомо про шість постраждалих, п'ять з них мають гостру реакцію на стрес.

Оновлено 23:47: Терехов повідомив, що в Київському районі Харкова ще один приліт. На місці влучання спалахнула пожежа.

Оновлено 0:03: Внаслідок повторного удару БпЛА по Харкову є один постраждалий.

"У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок "прильоту", ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці", - додав Терехов.

Атака по Запоріжжю

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в Запоріжжі через удар БпЛА також пошкоджена багатоповерхівка. В дев'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна вибуховою хвилею.

"12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - поінформував він.

Відео наслідків атаки російських безпілотників по Запоріжжю:

РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі: серед поранених - діти
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю / Фото: скріншот

Згодом Федоров додав, що кількість поранених у місті через атаку БпЛА зросла до чотирьох осіб.

  • Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня
    Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня
    Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня
    Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня
    Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня
    Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня
    Атака дронів по Запоріжжю 20 грудня Фото: Запорізька ОВА

Удари РФ по Україні 20 грудня - новини за темою

Як повідомляв Главред, 20 грудня Росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву, ймовірно, використовуючи ракети "Кинджал" та "Іскандер".

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, газову трубу, загорілися автомобілі. В результаті атаки загинув один чоловік, ще один отримав поранення. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, а в Шевченківському районі постраждала адміністративна будівля.

Удар також зачепив посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії, що розташовані в одній будівлі. Вибиті вікна, пошкоджені двері та частково стеля.

Крім цього, 20 грудня російські війська здійснили масований обстріл Херсона, випустивши близько 1000 снарядів за 40 хвилин. У місті пошкоджено 31 багатоповерховий будинок, 16 приватних будинків, автомобілі, дитячі садки, школи, медичні заклади та інші об'єкти інфраструктури.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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