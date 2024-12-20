РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі: серед поранених - діти

Що відомо:
- Росіяни атакували Харків та Запоріжжя дронами
- В обох містах пошкоджені житлові багатоповерхівки
- Є поранені, серед них - діти
Увечері 20 грудня російські війська атакували Україну дронами. Російський БпЛА вдарив по житловій дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова, а в Запоріжжі через атаку сталася пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Удар "Шахедом" по житловому будинку у Салтівському району міста", - написав Терехов.
За його словами, ворожий безпілотник вдарив між першим і другим поверхом будинку. На місці влучання виникла пожежа.
"Наразі четверо постраждалих, серед яких дівчинка 12 років", - зазначив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Харкові три людини мають гостру реакцію на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення.
"Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей", - розповів Синєгубов.
Близько 23:00 мер Харкова повідомив, що внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Шахед" у багатоповерхівці повністю зруйновані декілька квартир. Також пошкоджені комунікації тепло-, водо- та енергопостачання.
"У будинку багато вибитих вікон. На місці події працюють комунальні служби", - додав Терехов.
Дивіться відео, де мер Харкова розповів про наслідки атаки:
Оновлено 23:33: Начальник Харківської ОВА уточнив, що кількість постраждалих у місті зросла. Наразі відомо про шість постраждалих, п'ять з них мають гостру реакцію на стрес.
Оновлено 23:47: Терехов повідомив, що в Київському районі Харкова ще один приліт. На місці влучання спалахнула пожежа.
Оновлено 0:03: Внаслідок повторного удару БпЛА по Харкову є один постраждалий.
"У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок "прильоту", ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці", - додав Терехов.
Атака по Запоріжжю
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в Запоріжжі через удар БпЛА також пошкоджена багатоповерхівка. В дев'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна вибуховою хвилею.
"12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - поінформував він.
Відео наслідків атаки російських безпілотників по Запоріжжю:
Згодом Федоров додав, що кількість поранених у місті через атаку БпЛА зросла до чотирьох осіб.
Удари РФ по Україні 20 грудня - новини за темою
Як повідомляв Главред, 20 грудня Росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву, ймовірно, використовуючи ракети "Кинджал" та "Іскандер".
У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, газову трубу, загорілися автомобілі. В результаті атаки загинув один чоловік, ще один отримав поранення. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, а в Шевченківському районі постраждала адміністративна будівля.
Удар також зачепив посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії, що розташовані в одній будівлі. Вибиті вікна, пошкоджені двері та частково стеля.
Крім цього, 20 грудня російські війська здійснили масований обстріл Херсона, випустивши близько 1000 снарядів за 40 хвилин. У місті пошкоджено 31 багатоповерховий будинок, 16 приватних будинків, автомобілі, дитячі садки, школи, медичні заклади та інші об'єкти інфраструктури.
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Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
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