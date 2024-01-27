Путін не зупиниться: у Британії назвали умови підтримки України

Велика Британія має дотримуватися багаторічних зобов'язань, спрямованих на допомогу Україні, вважає колишній міністр оборони Джордж Робертсон.

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Британії потрібно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів - Робертсон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Британії слід наростити виробництво боєприпасів і збільшити підтримку України. Лондону потрібно взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо допомоги Києву. Якщо глава Кремля Володимир Путін захопить українську державу, він не зупиниться. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон.

В інтерв'ю Sky news він прокоментував угоду про гарантії безпеки між Україною та Британією і сказав, що Лондону потрібно взяти на себе багаторічні та значні зобов'язання перед Києвом в умовах російської військової агресії.

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"Ми повинні тримати Україну на першому місці в порядку денному, тому що вони борються за нас там. Я хочу багаторічних зобов'язань, єдине, до чого прислухається Кремль, це скільки років ми будемо з українцями", - зазначив Робертсон.

Він акцентував увагу на тому, що повномасштабний напад Росії на Україну порушив світовий порядок. Якщо Путін поглине державу з населенням у 44 мільйони людей у серці Європи, він не зупиниться.

"Тому вони воюють за нас, тому я вважаю, що нам потрібно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у цій країні (Британії), щоб переконатися, що вони отримають обладнання, яке їм потрібно зараз", - наголосив Джордж Робертсон.

Відносини України та Британії

12 січня Британія та Україна підписали історичну безпекову угоду. Договір підписали український гарант Володимир Зеленський і глава британського уряду Ріші Сунак. Документом передбачається надання Києву сучасного озброєння в разі повторного нападу РФ.

Велика Британія закликала подвоїти допомогу Україні - зокрема, представник королівства при ОБСЄ Нілл Голланд сказав, що світ має забезпечити перемогу над Росією і зміцнення суверенітету України. Якщо Москва доб'ється успіху, Європа зіткнеться з великими ризиками.

Британія хоче змусити Шольца передати Україні далекобійні ракети, написали журналісти німецького видання Handelsblatt. Зокрема, Лондон пропонує Берліну, щоб німці передали британцям ракети Taurus, а натомість вони віддадуть Україні Storm Shadow.

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