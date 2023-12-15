На Україну чекає складна зима, підтримка Заходу впала на 90% - Die Zeit

Лише 20 держав з 40 погодили нові пакети військової допомоги Україні, затягування Конгресом Сполучених Штатів фінансування підтримки погіршує ситуацію.

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Затягування в Конгресі США рішення про військову допомогу Україні лише посилює проблему - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 66-а ОМБр, Міноборони РФ

На Україну в 2024 році чекає складна зима. У період з серпня по жовтень поточного року рівень військової допомоги знизився на 90% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери якнайшвидше виділити додаткову зброю та боєприпаси, тому що без цього рішення жертв буде набагато більше.

Як повідомляє Die Zeit, на Україну чекає складна зима, оскільки Захід суттєво знизив рівень підтримки. Президент Зеленський закликав держави-партнери якнайшвидше надати додаткові озброєння та боєприпаси, бо без такого рішення жертв буде набагато більше.

Аналітики відзначили, що в період з серпня по жовтень 2023 року рівень військової допомоги Україні досяг мінімуму.

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"Майже на 90% нижче в порівнянні з тим же періодом 2022 року", - сказав економіст Крістоф Требеш.

Крім того, відомо, що лише 20 з 42 держав погодили нові пакети допомоги для України. Відсутність рішення Штатів про продовження підтримки ускладнює ситуацію.

Військова допомога Україні

Внутрішньополітичні розбіжності між республіканцями і демократами у Сенаті США призвели до того, що американці досі не погодили фінансування нового пакету допомоги Україні. Гроші на озброєння і боєприпаси закінчуються. Політики ведуть перемовини про компроміс, і вже наступного тижня голосуватимуть за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Директор Кремля Володимир Путін розмріявся про припинення військової допомоги Україні. У Державному департаменті США заявили, що Путін помиляється, коли думає, що "переживе" Захід. Конгрес повинен це чітко продемонструвати.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "розморозить" 50 млрд євро допомоги для України, якщо Євросоюз передасть Будапешту раніше заморожені гроші, які призначалися угорській державі. Йдеться про 30 мільярдів євро, 10 з яких в ЄС вже погодилися передати.

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