'Не хочемо підкорятися': президент Чехії висловився про підтримку України

Підтримка України стала дратівливим фактором для деяких політиків і громадян Чехії, але Росії та її владним амбіціям не можна відступати.

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Підтримка України стала дратівливим фактором для деяких політиків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Підтримка України є важливим фактором безпеки для Чехії. Незважаючи на критику з боку деяких політиків і громадян, президент Чехії й надалі допомагатиме Україні. Про це повідомив чеський президент Петро Павло та опублікувало видання Novinky.cz.

"Підтримка України стала чинником подразнення для деяких політиків і громадян", - зазначив президент Чехії.

За його словами, Росія не поважатиме міжнародне право і намагатиметься дедалі ширше впливати на події поза межами своїх кордонів. Він також додав, що у Росії не має виникнути відчуття, що вона досяжне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

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"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого виходу, як підтримувати Україну", - сказав Павло.

Президент визнав, що важливо Не відступати перед Росією і не допускати її агресії, оскільки це може загрожувати не лише Україні, а й безпеці Чехії.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала також заявивши, що підтримка України є важливою для безпеки його країни. Чехія вбачає загрозу у прагненні Росії до розширення впливу за межами своїх кордонів та побоюється того, що РФ може опинитися по сусідству з Словаччиною. Саме тому їхня підтримка України є частиною стратегії запобігання можливим агресивним діям Росії, які можуть поширитися на їхню країну.

Прогнози Чехії щодо війни в Україні

Нагадаємо, президент Чехії Петро Павло закликав Захід надавати підтримку Україні. За його словами, перемога Росії у війні матиме серйозні наслідки для всієї Європи.

Також країни НАТО вважають Росію основною загрозою для європейської безпеки і готуються до можливого конфлікту високої інтенсивності на континенті. Президент Чехії Павло висловив припущення, що відновлення РФ може зайняти п'ять-сім років, залежно від розвитку війни в Україні.

Як раніше повідомляв Главред, Петро Павло вважає, що поточна ситуація на фронті не демонструє переваги України у війні. Час, на його думку, сприяє країні-агресорці – Росії. Павло також вважає, що Росія буде оцінювати результатів президентських виборів у США вже наступного року.

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