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Путін не довіряє Міноборони та безпосередньо командує військами на фронті - ISW

30 вересня 2022, 08:31

Володимир Путін віддає суперечливі накази і, ймовірно, безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, не виключили в ISW.

Путін, мобілізація
Володимир Путін поспішає з мобілізацією / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін безпосередньо віддає накази командирам російських окупантів на фронті. Це пов'язано з тим, що він перестав довіряти керівництву Міноборони РФ.

Господар Кремля неодноразово обходив російську систему командування при прийнятті рішень про хід війни в Україні, ймовірно тому, що він втратив довіру до російського МО, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що про це свідчить те, що Путін віддає суперечливі накази і, ймовірно, безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення - замість того, щоб слідувати стандартній військовій практиці, наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.

"Бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування або МО РФ", - зазначають американські військові аналітики.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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мобілізація Володимир Путін війна Росії та України
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