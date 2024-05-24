УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори: що пропонує диктатор

Олексій Тесля
24 травня 2024, 18:30
363
Володимир Путін розмріявся про те, що буде нібито "підписувати" якісь документи з Україною.
Зеленський, Путін,
Володимир Путін заявив про "нелегітимність" Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін видав нову порцію заяв щодо можливості переговорів з Україною.

Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації". Про це повідомляють російські пропагандисти.

Водночас російський диктатор заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року нібито влаштовували і Київ, і Москву, і додав, що повернуться до перемовин можна, "виходячи з уже досягнутих (у Стамбулі - Ред.) домовленостей".

відео дня

"Ми бачимо, що знову поновилися розмови про необхідність повернення до переговорів щодо України. Нехай повертаються", - сказав Путін.

Водночас російський диктатор, президентства якого не визнає Євросоюз, заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито втратив свою легітимність.

"Ми віддаємо собі звіт у тому, що легітимність чинного президента закінчилася. Росії під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання документів", - додав Путін.

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

19:28 Синоптик
РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

19:01 Україна
"Путін його боїться": Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

"Путін його боїться": Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

18:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину 76119

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі 8589

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата 7114

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Зрадниця Наташа Корольова не витримала і здала Тарзана лікареві - причина 6654

Зрадниця Наташа Корольова не витримала і здала Тарзана лікареві - причина

Останні новини

19:28

Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

19:10

Два роки безупинного російського "ядерного карнавалу", що далі?Погляд

19:01

РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

18:59

"Путін його боїться": Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

18:34

Врожайність збільшиться на 30%: коли підгортати картоплю - важливі порадиВідео

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
18:30

Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори: що пропонує диктатор

18:04

"Трамп прикидається, він не любить Путіна": експосол США здивував заявою

18:00

alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

18:00

Генштаб ЗСУ зменшать на 60%: частину відішлють на фронт

Реклама
18:00

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

17:33

Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

17:25

Модернізувавши морські дрони, СБУ знову на крок випередила росіян - експерт

17:10

Там працювали американські ракети: в WSJ розкрили деталі нічних вибухів в Криму

16:59

ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

16:48

Що потрібно зробити 25 травня, щоб уберегти себе від біди: важливі прикмети дня

16:40

"Велике розчарування": спливла важка правда про Олега Винника

16:40

"Мирний план" без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву

16:26

Росіян "покришили" на Харківщині: розгромлено елітну групу спецпідрозділу РФ

16:25

РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

15:53

Крістіна Орбакайте вирішила конкурувати зі своєю матір'ю

Реклама
15:42

Головна точка удару та новий дедлайн: експерт розповів про плани РФ на фронті

15:41

"Друг Путіна" в Європі раптом ткнув носом Росію через війну в Україні

15:16

Як сказати українською "будь он неладен": яку помилку ми часто робимоВідео

15:14

Ворог отримав по зубах на Харківщині: ЗСУ перейшли в контрнаступ

14:58

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

14:57

"Є дві важливі новини для України": після чого ЗСУ зможуть виграти війну - сильний прогноз

14:48

Коли НАТО збиватиме ракети РФ над Україною: експерт назвав 2 умови

14:46

На Україну чекає подорожчання світла: у Кабміні анонсували зростання тарифів

14:36

"Тільки у фільмах жаху зніматися": злюча Доліна зганьбилася своєю публічною витівкоюВідео

14:24

HIMARS, Leopard 1 і багато іншого: Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги

14:22

"Стіна" Порошенка стала символом вкрадених мільярдів на фортифікаціях, - розслідування до 10-річчя війни з росією

14:17

Росія через підсанкційного Альперіна та його друзів намагається заблокувати зерновий коридор - ЗМІ

14:10

"Нелегітимність" Зеленського: чому Росія відкрила новий інформаційний фронтПогляд

13:48

Путін вибухнув "умовою" завершення війни

13:48

Віктор Павлік після зупинки серця вийшов на зв'язок із шанувальниками

13:46

Мультсеріал "Україна. Нескорені міста. Правдива історія" доступний жестовою мовою Київстар ТБ

13:32

За яких умов можна не з'явитися в ТЦК за повісткою: в Міноборони дали відповідь

13:08

Зібрався всидіти на двох стільцях: Орбан розкрив скандальні плани щодо НАТО

12:48

Чи зможе  Україна бити західною зброєю по цілях в РФ?Погляд

12:46

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою

Реклама
12:37

Це захистить Харків: в Повітряних силах сказали, що допоможе відбивати атаки РФВідео

12:24

Наталю Фріске не пустять на похорон сестри через війну

12:21

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

11:58

"Люди це розуміють": відомий український артист розкрив сутність Пугачової та Галкіна

11:40

Війська РФ загрузли на двох ключових ділянках: Сирський зробив заяву про Харківщину

11:26

Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16: що буде далі

11:25

Багато загиблих, спалені 50 тис. книг: з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в ХарковіВідео

10:54

Вже цього літа: Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст

10:51

Королівська родина майже повністю відмовилася від обов'язків: що відбувається

10:50

Прикордонники РФ демонтували лінію демаркації на кордоні з Естонією: в ISW назвали причини

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти