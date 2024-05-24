Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори: що пропонує диктатор

Володимир Путін розмріявся про те, що буде нібито "підписувати" якісь документи з Україною.

https://glavred.net/world/putin-naehal-na-zelenskogo-i-zaklyanchil-peregovory-chto-predlagaet-diktator-10567706.html Посилання скопійоване

Володимир Путін заявив про "нелегітимність" Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін видав нову порцію заяв щодо можливості переговорів з Україною.

Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації". Про це повідомляють російські пропагандисти.

Водночас російський диктатор заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року нібито влаштовували і Київ, і Москву, і додав, що повернуться до перемовин можна, "виходячи з уже досягнутих (у Стамбулі - Ред.) домовленостей".

відео дня

"Ми бачимо, що знову поновилися розмови про необхідність повернення до переговорів щодо України. Нехай повертаються", - сказав Путін.

Водночас російський диктатор, президентства якого не визнає Євросоюз, заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито втратив свою легітимність.

"Ми віддаємо собі звіт у тому, що легітимність чинного президента закінчилася. Росії під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання документів", - додав Путін.

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред