Бунт проти режиму Путіна: розкрито єдиний реальний сценарій для РФ

У Росії умови для організації масових протестів знищені режимом, вважає Іван Преображенський.

https://glavred.net/world/bunt-protiv-rezhima-putina-raskryt-edinstvennyy-realnyy-scenariy-dlya-rf-10787663.html Посилання скопійоване

Іван Преображенський оцінив ймовірність заколоту проти Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com Іван-Преображенський, скріншот

Головне із заяв Преображенського:

Для масштабного протесту в РФ потрібна інфраструктура

У Росії всі умови для протестів знищені режимом

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання ймовірності масових протестів у РФ після зняття з виборів партії Яблоко, яка виступала з антивоєнних позицій.

"Для масштабного протесту потрібна хоч якась інфраструктура. Достатньо подивитися, як відбувався будь-який масштабний протест, наприклад, в Україні. Була масштабна самоорганізація, люди, які створювали соціальні мережі, відомі особи, які їх підтримували, та, що дуже важливо, організації, які надавали свою інфраструктуру", - пояснив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, у Росії всі ці умови знищені режимом: "Немає організацій, які можуть надати інфраструктуру".

Він пояснив, що в РФ люди, які могли б це підтримати, перебувають щонайменше в еміграції або у в’язниці.

"І є лише певна молодь, яка мала б самоорганізуватися. Для цього їй потрібен час, для цього їй потрібен досвід. Нічого з цього влада, звісно, намагається їй не дати", - додав Преображенський.

Дивіться відео - інтерв’ю Івана Преображенського:

Бунт у РФ проти Путіна: журналіст назвав можливий сценарій

Журналіст і публіцист Олександр Сотник оцінив перспективи масових протестів у Росії проти влади Володимира Путіна. На його думку, очікувати масштабного народного повстання в країні поки що не доводиться.

Сотник вважає, що невдоволення населення може проявлятися в окремих локальних конфліктах. Однак такі виступи, на його думку, не переростуть у загальнонаціональний рух, оскільки російські силові структури здатні швидко взяти ситуацію під контроль.

"Локальні спалахи будуть, десь один одного порубають сокирками й заспокояться. Приїде ОМОН, усіх втихомирить, десяток-другий бунтівників відправлять на "СВО", на цьому все й закінчиться", - підкреслив він.

Таким чином, журналіст прогнозує скоріше розрізнені спалахи невдоволення, ніж організований масовий протест проти російського керівництва.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Читайте також:

Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред