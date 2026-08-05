Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

У Міноборони РФ також перерозподілили обов’язки між заступниками міністра.

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Путін улаштував кадрові чистки у військовому керівництві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Путін провів нові кадрові зміни у Міноборони РФ

Екскомандувача "Центру" призначили заступником міністра оборони РФ

Кадрові зміни відбулися на тлі уповільнення наступу російської армії в Україні

Лідер Росії Володимир Путін змінив керівників двох ключових угруповань російської армії, які беруть участь у війні проти України. Рішення ухвалили на тлі уповільнення наступу РФ та невиконання обіцянок військового керівництва швидко захопити всю територію Донбасу. Про це повідомили росЗМІ.

Про кадрові перестановки Путін оголосив під час зустрічі з керівництвом Міністерства оборони РФ. Угрупованням військ "Центр", яке діє на північному заході та в центральній частині Донецької області, командуватиме Андрій Іванаєв.

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Перед цим Іванаєв очолював угруповання "Схід", яке діє на південно-донецькому напрямку поблизу адміністративної межі Донецької та Запорізької областей.

Раніше угруповання "Центр" очолював генерал Валерій Солодчук. Сам Солодчук, за словами Путіна, більше не керуватиме бойовими підрозділами. Його перевели на посаду керівника об’єднаної Служби тилу Міноборони РФ.

При цьому Путін вважає Солодчука "одним із найбільш талановитих командирів". У Кремлі заявили, що всі служби тилу Міністерства оборони РФ будуть зосереджені під єдиним керівництвом.

Натомість командиром угруповання "Схід" став Петро Болгарев. У Кремлі заявили, що це угруповання нібито "енергійно діє".

Також у російській армії призначили нового керівника військ безпілотних систем. Ним став Денис Лямін.

Чому Путін провів кадрові зміни

Перестановки відбулися після того, як темпи російського наступу в Україні суттєво знизилися. За даними OSINT-проєкту DeepState, у липні російська армія змогла захопити лише близько 88 квадратних кілометрів української території. У червні цей показник становив приблизно 57 квадратних кілометрів.

Для порівняння, на початку року темпи просування РФ були вищими. У січні-квітні російські війська захоплювали від 126 до 245 квадратних кілометрів на місяць. Таким чином, російська армія не змогла досягти швидких результатів, на які розраховувало військове керівництво РФ.

Які плани щодо Донбасу є у Кремля

За даними Reuters, російський Генштаб раніше доповідав Путіну про можливий швидкий прорив української оборони та захоплення так званого "поясу міст-фортець" на Донбасі. Йшлося про Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

У Кремлі очікували, що ці міста можуть перейти під контроль РФ раніше, однак терміни постійно переносили. Спочатку російські військові прогнозували завершення операції восени, а потім перенесли дедлайн на кінець року.

Водночас деякі пов’язані з Кремлем джерела заявляли, що боротьба за Донбас може тривати і у 2027 році. Попри проблеми російської армії на фронті та удари України по території РФ, Путін, за даними західних ЗМІ, продовжує наполягати на повному захопленні Донеччини.

Війна в Україні - новини за темою

За інформацією джерел, близьких до Кремля, російський лідер не готовий переходити до мирних переговорів без встановлення контролю над усім Донбасом. Водночас західні аналітики зазначають, що амбіції Кремля можуть бути ширшими. За даними Financial Times, Путін може прагнути контролювати значну частину України на лівому березі Дніпра, включно з Києвом та Одесою.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна запропонувала РФ три варіанти перемир'я. Подоляк також повідомив, що президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним і що США підтримують такі ініціативи.

The New York Times повідомило, що війна між Україною та Росією увійшла в небезпечну спіраль ескалації. Видання зазначило, що вікно для дипломатії може закритися найближчим часом через характер бойових дій.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ продовжують наступ на Куп'янському напрямку і завдають ударів по російській техніці в ближньому тилу. За даними ISW, на початку серпня російська армія не досягла підтверджених успіхів у районі Куп'янська.

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