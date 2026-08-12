У Києві почали складати списки людей на переселення: що відомо

Київ складає списки маломобільних містян, щоб першочергово допомогти їм у разі тривалого відключення тепла взимку.

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У Києві складають списки на переселення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

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КМДА формує списки маломобільних киян

Причина - можлива зупинка тепла через обстріли

Локації для розміщення ще визначають

Київська влада почала складати персональні списки маломобільних мешканців, яких доведеться вивозити з квартир, якщо російські атаки на енергетику залишать столицю без опалення на тривалий час. Йдеться передусім про самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Про підготовку таких переліків розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда в коментарі "Економічній правді". Наявність готової бази даних, за задумом міських служб, дозволить швидко надати допомогу та альтернативне житло, не витрачаючи час на пошук людей уже під час надзвичайної ситуації.

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Потреба в такій інвентаризації виникла після досвіду попереднього холодного сезону, коли комунальні служби зіткнулися з відсутністю достовірної інформації про фактичне розселення вразливих категорій у столиці.

"Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги", пояснила Хонда.

Наразі виявлення таких мешканців ведуть у всіх районах Києва. Комунальники намагаються вийти на прямий контакт із людьми та з'ясувати, чи мають вони власний варіант тимчасового прихистку наприклад, житло родичів, куди можна переїхати без участі міста.

"Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку", зазначила посадовиця КМДА.

Де планують розміщати людей

Паралельно столиця добирає адреси, які зможуть прийняти людей у разі затяжної аварії на теплових мережах. Остаточного затвердженого переліку об'єктів поки немає.

"Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо людям їх пропонувати", - сказала Хонда.

Окремо в КМДА опрацьовують схему розподілу різних категорій мешканців за різними майданчиками, оскільки розмістити всіх потенційних переселенців в одній локації технічно неможливо.

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Главред писав, що за словами міністра Дениса Шмигаля, російські окупаційні війська змінили пріоритети під час вибору цілей для повітряних ударів. Головна мета ворога цієї зими - це системи водопостачання та каналізації.

За оцінкою Шмигаля, Кремль прагне виснажити українське суспільство та спровокувати внутрішній тиск на владу. Особливо вразливими в таких умовах залишаються великі мегаполіси.

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Нагадаємо, Главред писав, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Раніше повідомлялося, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є дуже ймовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Напередодні стало відомо, що плани енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об'єкти потрібно від 9 до 24 місяців робіт.

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