Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві почали складати списки людей на переселення: що відомо

Дар'я Пшеничник
12 серпня 2026, 16:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Київ складає списки маломобільних містян, щоб першочергово допомогти їм у разі тривалого відключення тепла взимку.

У Києві почали складати списки людей на переселення: що відомо
У Києві складають списки на переселення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

відео дня
  • КМДА формує списки маломобільних киян
  • Причина - можлива зупинка тепла через обстріли
  • Локації для розміщення ще визначають

Київська влада почала складати персональні списки маломобільних мешканців, яких доведеться вивозити з квартир, якщо російські атаки на енергетику залишать столицю без опалення на тривалий час. Йдеться передусім про самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Про підготовку таких переліків розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда в коментарі "Економічній правді". Наявність готової бази даних, за задумом міських служб, дозволить швидко надати допомогу та альтернативне житло, не витрачаючи час на пошук людей уже під час надзвичайної ситуації.

Проблема невідповідності реєстрації: чому місто оновлює списки ВПО

Потреба в такій інвентаризації виникла після досвіду попереднього холодного сезону, коли комунальні служби зіткнулися з відсутністю достовірної інформації про фактичне розселення вразливих категорій у столиці.

"Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги", пояснила Хонда.

Наразі виявлення таких мешканців ведуть у всіх районах Києва. Комунальники намагаються вийти на прямий контакт із людьми та з'ясувати, чи мають вони власний варіант тимчасового прихистку наприклад, житло родичів, куди можна переїхати без участі міста.

"Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку", зазначила посадовиця КМДА.

Де планують розміщати людей

Паралельно столиця добирає адреси, які зможуть прийняти людей у разі затяжної аварії на теплових мережах. Остаточного затвердженого переліку об'єктів поки немає.

"Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо людям їх пропонувати", - сказала Хонда.

Окремо в КМДА опрацьовують схему розподілу різних категорій мешканців за різними майданчиками, оскільки розмістити всіх потенційних переселенців в одній локації технічно неможливо.

Чим РФ спробує зламати Україну цієї зими

Главред писав, що за словами міністра Дениса Шмигаля, російські окупаційні війська змінили пріоритети під час вибору цілей для повітряних ударів. Головна мета ворога цієї зими - це системи водопостачання та каналізації.

За оцінкою Шмигаля, Кремль прагне виснажити українське суспільство та спровокувати внутрішній тиск на владу. Особливо вразливими в таких умовах залишаються великі мегаполіси.

Опалювальний сезон 2026-2027 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Раніше повідомлялося, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є дуже ймовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Напередодні стало відомо, що плани енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об'єкти потрібно від 9 до 24 місяців робіт.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Економічна правда

"Економічна правда" (ЕП) - українське спеціалізоване інтернет-видання, засноване у 2005 році як проєкт у складі медіахолдингу "Українська правда".

Видання є одним із провідних джерел ділової інформації в Україні, що висвітлює новини економіки, фінансів, бізнесу, енергетики та ринків. На його ресурсах публікуються оперативні новини, глибока аналітика, інтерв’ю з посадовцями та бізнесменами, а також журналістські розслідування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що мають зробити США і Європа, щоб Україна перемогла у війні: Forbes дав чітку відповідь

Що мають зробити США і Європа, щоб Україна перемогла у війні: Forbes дав чітку відповідь

17:33Війна
РФ змінює тактику ударів: українців попередили про щоденну ракетну загрозу

РФ змінює тактику ударів: українців попередили про щоденну ракетну загрозу

16:55Війна
ЗСУ пішли в наступ і звільнили 26 сіл у трьох областях - Зеленський

ЗСУ пішли в наступ і звільнили 26 сіл у трьох областях - Зеленський

16:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

Останні новини

18:46

Що потрібно зробити кожному після Сонячного затемнення: 3 знаки, яким пощастить

18:35

Курячі відбивні здивують хрусткою скоринкою: секрет криється в незвичайному клярі

17:55

Пирій можна вивести раз і назавжди: як позбутися бур’яну без постійної прополки

17:50

Руді плями - лише початок: як захистити кузов авто від корозії на рокиВідео

17:33

Що мають зробити США і Європа, щоб Україна перемогла у війні: Forbes дав чітку відповідь

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
17:27

"Дав метастази в кістки": зірка серіалу "Офіс" повідомила про рак 4 стадіїВідео

17:12

Зітхнуть із полегшенням: які знаки зодіаку здолають труднощі 13 серпня

17:02

Салат і зелень будуть свіжими до 3 тижнів: секретний трюк, про який мало хто знає

16:55

РФ змінює тактику ударів: українців попередили про щоденну ракетну загрозу

Реклама
16:54

ЗСУ пішли в наступ і звільнили 26 сіл у трьох областях - Зеленський

16:53

Аномальні морози чи плюсова температура — якими будуть зими в Україні

16:41

"Хотів частіше бачитися": кум Влада Ями зробив зізнання про їхні стосунки

16:36

Слів "ничка", "заначка" і "никатися" нема в українській мові - чим їх замінитиВідео

16:28

Ніяка не "рябіна": як українською правильно назвати знайоме дерево

16:28

У Києві почали складати списки людей на переселення: що відомо

16:27

Замінять купу дорожніх речей — чому мандрівники беруть з собою прищіпки

16:03

Долар і євро різко пішли у круте піке: новий курс валют на 13 серпня

15:52

Захисники чи вісники бід: які дерева не можна зрубувати біля дому

15:51

Дві пари взуття на осінь 2026: стиліст назвала, без чого не обійтись модниціВідео

15:42

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли на Землі почнеться геомагнітний шторм

Реклама
15:41

Путін натягнув військову форму і почав погрожувати ударами "в будь-якому місці"Відео

15:34

РФ вперше віддала США американського в’язня без обміну: у Sky News розкрили задум Путіна

15:13

Відповідь знають одиниці: як українською сказати "попрыгунчик"

14:41

Онук Ротару продемонстрував свої тренування та атлетичну фігуру

14:32

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей між лисицями за 15 секунд

14:30

Аліна Гросу зіткнулася з проблемою через різкі зміни сина - деталі

14:30

Від податкових пільг до доступних кредитів: Терехов представив план підтримки бізнесу

14:24

Ріанна показала всіх трьох дітей разом: як вони виглядають

14:09

Яєчня вийде набагато смачнішою: який продукт додати замість молока

14:04

Новий сезон "Голосу країни" буде доступний на Netflix одночасно з ефіром на 1+1 Україна

13:56

До +15°C у квартирах: киян попередили про складну ситуацію з опаленням взимку

13:36

"Ногами забиває": дружина відомого ведучого показала тіло у синцях

13:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 серпня: Овнам — діяти, Близнюкам — новини

13:20

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

13:18

Що означає красиве українське слово "леліяти": справжнє значення знають одиниці

13:11

Копія тата: маленький син Аль Пачіно з’явився на публіці у рокерській футболці

12:44

Відро з водою не потрібне: як ідеально відмити підлогу від пилу та бруду

12:40

Навіщо залишати кавову гущу на терасі: трюк допоможе вирішити поширену проблему

12:36

Чоловіка Тодоренко перекосило: дітей більше не буде

12:00

Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - ЗеленськийВідео

Реклама
11:58

Китайський гороскоп на завтра, 13 серпня: Кроликам - хаос, Тиграм - закоханість

11:53

"Баба Галя" з обвислим тілом: чоловік Корольової став старим дідом

11:51

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

11:50

Павуки в будинку: чому восени їх стає більше і як їх позбутися

11:40

Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

11:39

Українцям радять надягати пакет на віник перед прибиранням: навіщоВідео

11:20

"Ми що, в концтаборі?": Полякова отримала жорстку відповідь після скандальних заявВідео

11:18

Відома супермодель стала нареченою і опублікувала ніжні фото

11:08

Навіть застарілий жир на витяжці розчиниться на очах: секретний домашній трюк

11:02

Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти