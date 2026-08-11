В РФ побоюються українських масованих ракетних ударів - відповісти не вийде

Колишній поплічник Путіна не вірить, що Кремлю вдасться стабілізувати ситуацію після українських ударів восени.

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Українські ракети викликають страх у росіян / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Гіркін попередив про масовані ракетні удари по Росії вже восени

Російський терорист побоюється ракетних ударів по промислових центрах

Росія вже не здатна на дзеркальну відповідь Україні

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін прогнозує, що вже цієї осені найбільші військово-політичні та промислові центри РФ опиняться під масованими ракетними ударами.

Про це йдеться у його листі, який опублікували у Telegram-каналі Гіркіна. Колишній поплічник кремлівського диктатора Володимира Путіна заявив, що після першого шоку від ударів України ситуація в РФ дещо вирівнялася, проте цей період він вважає короткочасним.

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"Через недовгий час очікується чергове підвищення градуса з боку ворога. А саме масовані регулярні ракетні удари по найбільших військово-політичних і промислових центрах Росії, - написав терорист.

Україна перевантажить російську ППО

Стрєлков вважає, що Україна готується не лише бити по країні-агресору Росії ракетами, але й продовжувати застосовувати дрони, які чудово перевантажують системи ППО і вибивають їх можливості.

У Москви не залишилося інструментів протидії Києву

Гіркін додав, що у Росії фактично не лишилося нових інструментів для протидії українським ударам. Єдиним варіантом залишається хіба що ядерна зброя.

Скільки українських ракет досягають цілей у РФ крізь ППО

Главред писав, що за словами старшого наукового співробітника британського аналітичного центру RUSI Джека Уотлінга, українська стратегія спрямована на руйнування уявлення про можливість для Росії вести війну без істотних наслідків для власного населення.

Для подолання російської ППО Україні доводиться використовувати велику кількість безпілотників та ракет. Але, за оцінкою Уотлінга, лише близько 5–9 % запущених Україною ракет здатні пройти через російську систему протиповітряної оборони.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат "Тобольскнефтехим" у місті Тобольськ Тюменської області РФ. Зафіксовано влучання у центральну газофракціонуючу установку підприємства.

Напередодні стало відомо, що щонайменше 100 успішних комбінованих ударів по території Росії завдали українські сили за час 40-денної кампанії далекобійних атак, оголошеної президентом Володимиром Зеленським наприкінці червня.

Раніше стало відомо, що 7 серпня ранок в РФ почався з вибухів та задимлення. У Єкатеринбурзі атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

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Про персону: Ігор Гіркін Ігор Гіркін - російський терорист, військовий, воєнний злочинець, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, пише Вікіпедія. Учасник російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії, а також низки інших війн: у Придністров'ї (Молдова), Боснії, Чечні. Керівник терористичного угруповання "Новоросія" з 2014 року, глава "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

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