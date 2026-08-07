Путін знайшов 'безпечну зону' й панічно уникає атак українських БПЛА - ЗМІ

Російський лідер уникає регіонів європейської частини РФ.

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Українські безпілотники змусили Путіна перекроїти карту візитів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Путін після відновлення поїздок РФ частіше обирає Сибір і Далекий Схід

Російський лідер уникає регіонів європейської частини РФ

Путін побоюється атак ураїнських дронів

Російський лідер Володимир Путін після відновлення поїздок регіонами РФ почав частіше обирати для візитів Сибір і Далекий Схід. Водночас він уникає областей європейської частини Росії, які регулярно атакують українські безпілотники. Про це пише видання "Агентство".

Наступного тижня Путін може відвідати Новосибірську область. Це стане вже п’ятим регіоном, який він відвідає після поновлення регіональних поїздок у червні.

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Очікується, що під час можливого візиту до Новосибірська Путін може взяти участь у відкритті Сибірського кільцевого джерела фотонів, зустрітися з губернатором області Андрієм Травніковим та відвідати кампус Новосибірського державного університету.

За даними ЗМІ, більшість цих візитів припали на території за межами європейської частини Росії, де ризик атак дронів значно нижчий. Лише один із регіонів, які Путін відвідав після повернення до поїздок, розташований у європейській частині РФ.

Зокрема, Путін побував в Іркутську, де відвідав авіаційний завод, в Омську - на зустрічі з президентом Казахстану, а також у Красноярському краї.

Єдиним винятком стала Казань, розташована в європейській частині РФ, куди Путін приїхав на заздалегідь запланований саміт. Під час цього візиту російська влада запровадила посилені заходи безпеки: до міста стягнули силовиків з інших регіонів, обмежили рух електросамокатів та посилили контроль за зв’язком.

Водночас Путін продовжує відвідувати Москву, Санкт-Петербург та Валдай, де розташовані його основні резиденції. За даними ЗМІ, занепокоєння щодо власної безпеки у російського лідера посилилося після повідомлень про можливу атаку безпілотників на його резиденцію у Валдаї у грудні.

Яка мета атак по Wildberries - пояснення експерта

Українські удари по логістичних об’єктах на території Росії мають не лише військове, а й економічне значення, розповів в інтерв’ю Главреду економіст Віталій Шапран. За його словами, великі склади та логістичні центри РФ можуть використовуватися для постачання товарів подвійного призначення.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, у тому числі з Китаю, дронів, компонентів до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - зазначив Шапран.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Водночас експерт наголосив, що удари по великих сервісах, якими користуються мільйони росіян, мають також суспільний ефект. Такі атаки демонструють населенню РФ наслідки війни та створюють додатковий економічний тиск.

Новини Росії

Нагадаємо, Путін виступив у Державній думі та заявив, що Росія продовжить домагатися своїх цілей у війні. Він оголосив вирішальний етап і сказав, що санкції Заходу нібито не досягли своїх цілей.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор повернувся до коротких і ретельно зрежисованих виходів до народу. За даними джерел, під час недавнього візиту до Санкт-Петербурга спілкування з натовпом тривало близько 40 секунд.

Також Путін змінив командувачів армії та призначив нових очільників для низки підрозділів. За даними OSINT-проєкту DeepState, у липні російська армія захопила близько 88 квадратних кілометрів території України.

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