"Хотів частіше бачитися": кум Влада Ями зробив зізнання про їхні стосунки

Ви дізнаєтеся:
- Анатолій Анатоліч відреагував на закиди дружини Остапчука щодо зустрічей із Владом Ямою
- Як змінилася позиція ведучого
Український ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував виданню BLIK.ua закиди щодо того, що він нібито регулярно буває в будинку свого кума, хореографа Влада Ями, який під час повномасштабної війни виїхав до США.
Раніше дружина Володимира Остапчука під час публічної суперечки згадала про зв’язки українського ведучого з танцюристом-втікачем. Шоумен уточнив, що їхня остання зустріч із танцюристом відбулася ще три роки тому. Втім, Анатоліч зізнався, що сумує за спілкуванням із кумом.
"Ми бачилися 3 роки тому. Не спілкуємося, я б хотів частіше бачитися. Він там живе, будує кар’єру. Ніхто про нього новин не пише. Коли мене запитують, я можу відповісти", - заявив Анатолій Анатоліч.
Аналогічної думки ведучий дотримується й щодо іншої своєї куми - співачки Світлани Лободи. Анатолій Анатоліч відверто висловив своє ставлення до колег, які покинули країну після початку повномасштабного вторгнення.
"Моя позиція щодо тих, хто виїхав, - якщо вони допомагають Україні, я дуже вдячний. Якщо вони просто там живуть, то нехай живуть. Це їхній вибір. Я його не засуджую, але у мене інший вибір", - підсумував шоумен.
Примітно, що раніше позиція Анатоліча щодо Влада Ями виглядала значно жорсткішою. У 2024 році ведучий прямо говорив, що хореограф "відірваний" від українських реалій і він не має наміру його захищати.
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Про персону: Влад Яма
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" та "Модель XL". Член журі "Ліги сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Кажуть, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово критикували.
У соціальних мережах Влад з’являється вкрай рідко, бо щоразу стикається з осудом. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони відбувалися російською мовою.
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