"Хотів частіше бачитися": кум Влада Ями зробив зізнання про їхні стосунки

Анатолій Анатоліч відповів на закиди щодо спілкування із артистом-втікачем.

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Влад Яма та Анатолій Анатоліч - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма, Анатолій Анатоліч

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Анатолій Анатоліч відреагував на закиди дружини Остапчука щодо зустрічей із Владом Ямою

Як змінилася позиція ведучого

Український ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував виданню BLIK.ua закиди щодо того, що він нібито регулярно буває в будинку свого кума, хореографа Влада Ями, який під час повномасштабної війни виїхав до США.

Раніше дружина Володимира Остапчука під час публічної суперечки згадала про зв’язки українського ведучого з танцюристом-втікачем. Шоумен уточнив, що їхня остання зустріч із танцюристом відбулася ще три роки тому. Втім, Анатоліч зізнався, що сумує за спілкуванням із кумом.

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Де зараз Влад Яма / фото: instagram.com, Влад Яма

"Ми бачилися 3 роки тому. Не спілкуємося, я б хотів частіше бачитися. Він там живе, будує кар’єру. Ніхто про нього новин не пише. Коли мене запитують, я можу відповісти", - заявив Анатолій Анатоліч.

Аналогічної думки ведучий дотримується й щодо іншої своєї куми - співачки Світлани Лободи. Анатолій Анатоліч відверто висловив своє ставлення до колег, які покинули країну після початку повномасштабного вторгнення.

Анатолій Анатоліч / скрін з відео

"Моя позиція щодо тих, хто виїхав, - якщо вони допомагають Україні, я дуже вдячний. Якщо вони просто там живуть, то нехай живуть. Це їхній вибір. Я його не засуджую, але у мене інший вибір", - підсумував шоумен.

Примітно, що раніше позиція Анатоліча щодо Влада Ями виглядала значно жорсткішою. У 2024 році ведучий прямо говорив, що хореограф "відірваний" від українських реалій і він не має наміру його захищати.

Влад Яма / інфографіка: Главред

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Про персону: Влад Яма Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" та "Модель XL". Член журі "Ліги сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Кажуть, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово критикували.

У соціальних мережах Влад з’являється вкрай рідко, бо щоразу стикається з осудом. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони відбувалися російською мовою.

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