Путін почав реалізовувати довгострокові плани на окупованих територіях України

Країна-агресор Росія не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

https://glavred.net/world/putin-nachal-realizovat-dolgosrochnye-plany-na-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy-10538270.html Посилання скопійоване

Путін не збирається йти на територіальні поступки, вважають аналітики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани інтегрувати окуповані українські території в РФ упродовж наступних шести років.

За словами господаря Кремля, країна-агресор планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок.

відео дня

Крім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій та активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Як повідомляв Главред, 31 січня російський диктатор Володимир Путін пригрозив "демілітаризованою зоною" за рахунок української території, щоб "убезпечити" від обстрілів далекобійним озброєнням ЗСУ російські регіони. У цьому контексті він згадав про знищення ЗС РФ Авдіївки.

Видання The Telegraph писало про те, що Путін "зібрався" воювати ще кілька років. Зокрема, Москва "має намір" вести війну 3-4 роки, причому подає сигнали про нібито готовність наступати і на Європу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.