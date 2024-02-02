Путін почав реалізовувати довгострокові плани на окупованих територіях України

Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани інтегрувати окуповані українські території в РФ упродовж наступних шести років.
За словами господаря Кремля, країна-агресор планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок.
Крім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій та активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.
Як повідомляв Главред, 31 січня російський диктатор Володимир Путін пригрозив "демілітаризованою зоною" за рахунок української території, щоб "убезпечити" від обстрілів далекобійним озброєнням ЗСУ російські регіони. У цьому контексті він згадав про знищення ЗС РФ Авдіївки.
Видання The Telegraph писало про те, що Путін "зібрався" воювати ще кілька років. Зокрема, Москва "має намір" вести війну 3-4 роки, причому подає сигнали про нібито готовність наступати і на Європу.
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