'Режим захитався': 91% росіян більше не відчувають гордості за Путіна

За даними російських соціологів, лише 9% російських громадян все ще пишаються правлінням диктатора Володимира Путіна та задоволені російським урядом.

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91% росіян більше не відчувають гордості за Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Навіть при зусиллях російської державної пропаганди, яка прагне відтворити образ армії, війни та президента як символу гордості, виявилося, що це марні зусилля. Згідно з опитуванням, проведеним ВЦВГД (Всеросійським центром вивчення громадської думки) в січні, менше 10% росіян відчувають гордість за Володимира Путіна, російські збройні сили та їхні дії на українському фронті.

Дослідження також показало, що лише 52% росіян відчувають "почуття гордості", коли "думають про Росію". Тільки 9% пишаються президентом і урядом. Щодо військових досягнень, лише 5% відчувають гордість за так звану "вторую армію" та російську зброю, а 8% - за "перемоги в СВО". Ідея повернення втраченої могутності на міжнародній арені також не знаходить масового відгуку, оскільки лише 9% відчувають гордість за "статус на міжнародній арені" та "зовнішню політику".

Культ Великої Вітчизняної війни, який активно насаджується російською пропагандистською машиною виявився ще менш популярним, лише мізерні 2% респондентів відчувають гордість за перемогу над фашистською Німеччиною в 1945 році.

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Таку ж кількість, за даними ВЦВГД, відчувають "гордість" за "традиції та цінності", які Кремль просуває як нову основу державної політики. Лише 1% респондентів назвали предметом гордості російську медицину, технології та "порядок у країні".

Всього за два роки війни кількість громадян, які "пишаються" Росією, за даними ВЦВГД, зросла лише на 3 відсоткових пункти. Приблизно така ж кількість, 2,5%, є похибкою вимірювань, згідно з методологією опитування.

Найчастіше "гордість" за Росію висловлюють літні пенсіонерки: серед жінок і респондентів, які старші за 60 років, такі відповіді складають 56%.

Розчарування в Росії відчувають 6% респондентів, і це число зросло на 2 відсоткових пункти в порівнянні з 2022 роком. Про почуття сорому за країну заявили 3% опитаних, і ця частка за останні два роки залишилася незмінною, випливає з даних ВЦВГД.

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі відзначив, що ці цифри свідчать про те, що путінський режим в Росії захитався.

"Якщо вже ВЦВГД, який вічно повзає "на череві", зважився на публікацію таких даних, то неминучі глибинні процеси відбуваються швидше і страшніше, ніж сподівався Кремль", - вказує він.

Невзоров наголошує на тому, що путінський режим сподівався доробити всі окупаційні оборудки до того моменту, коли антивійськовість стане трендом і модою. Проте, ці очікування, схоже, не виправдалися.

"Цілком можливо те, що галасливі й агресивні "завоєнщики" стають абсолютною меншістю", - резюмував журналіст.

Ситуація в Росії

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