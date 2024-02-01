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У США анонсували "приємні несподіванки" для Путіна на полі бою у 2024 році

Яна Ставська
1 лютого 2024, 03:37
Нуланд переконана, що "Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи".
У США анонсували
Росія веде наступ на Сході / Колаж Главреда. Скріншот відео, instagram.com/libkos

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила російського диктатора Володимира Путіна про "приємні несподіванки" на полі бою у 2024 році.

Під час візиту Києва 31 січня Нуланд висловила впевненість в абсолютній стратегічній важливості 2024 року для України.

"Також я залишаю з більшою впевненістю в тому, що - хоч Україна і зміцнює свою оборону - пан Путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи", - цитує Нуланд "Європейська правда".

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За її словами, "американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним".

"Тож я маю велику впевненість, що це розуміння буде відображене в голосуванні Конгресу за запит президента Байдена (про додаткове фінансування)", - відповіла Нуланд.

2024 буде роком нового контрнаступу

Таку заяву напередодні зробив голова ГУР Кирило Буданов. Він зазначив, що ранньою весною російський наступ уже буде "повністю вичерпано".

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов.

Наразі російські окупанти проводять активні наступальні дії на сході України. Зокрема, військові та аналітики фіксують постійне просування загарбників.

Путін скористався ситуацією, коли західна допомога Україні опинилась під загрозою зриву, щоб остаточно загарбати Донецьку й Луганську області. Тоді як Україна - в умовах дефіциту снарядів - перейшла до нової стратегії. Її на Заході розцінюють як "революцію".

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війна в Україні ЗСУ Вікторія Нуланд війна Росії та України
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