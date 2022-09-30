"Путін на роздоріжжі": диктатору радять не поспішати з анексією частини України - ЗМІ

Патрушев радить Путіну почекати з анексією чотирьох областей України / Фото Reuters, Вікіпедія

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна стався розкол. Частина його поплічників радить йому негайно анексувати захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Інші ж, навпаки, вважають, що краще почекати.

"Сьогодні вранці секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев представив президенту Росії Володимиру Путіну доповідь, в якій група експертів при Радбезі виклала низку проблем, що виникають у разі негайного приєднання чотирьох областей України до Росії. Думка експертів однозначна - не поспішати з приєднанням, варто обмежитися визнанням "незалежності" цих територій і кожен наступний крок повинен залишати місце для маневру. Патрушев підтримав авторів доповіді", - пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними кагалу, ввечері 29 вересня і вранці 30 вересня кілька людей з оточення Путіна також висловили президенту свої обережні побоювання з приводу доцільності ухвалення рішень про приєднання нових територій найближчим часом.

"У той же час, є люди які підштовхують Путіна до негайного ухвалення рішення, серед цих людей кращий друг Путіна Юрій Ковальчук і перший заступник Керівника Адміністрації президента Сергій Кирієнко. Путін на роздоріжжі, але має звичай з двох зол вибирати більше", - йдеться у повідомленні.

Псевдореферендуми на захоплених територіях України

Російські окупанти провели референдуми на тимчасово захоплених територіях України в Запорізькій та Херсонській областях. Путін вже визнав їхню "незалежність". Відповідні укази, підписані главою Кремля, були опубліковані 29 вересня.

30 вересня Путін планує підписати акт про "вступ" окупованих територій до складу РФ. Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

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