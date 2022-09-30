УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путін на роздоріжжі": диктатору радять не поспішати з анексією частини України - ЗМІ

30 вересня 2022, 11:10

Диктатору представили доповідь, в якій викладено низку проблем, які виникають у разі негайного "приєднання" чотирьох областей України до Росії.

Володимир Путін, Микола Патрушев
Патрушев радить Путіну почекати з анексією чотирьох областей України / Фото Reuters, Вікіпедія

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна стався розкол. Частина його поплічників радить йому негайно анексувати захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Інші ж, навпаки, вважають, що краще почекати.

"Сьогодні вранці секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев представив президенту Росії Володимиру Путіну доповідь, в якій група експертів при Радбезі виклала низку проблем, що виникають у разі негайного приєднання чотирьох областей України до Росії. Думка експертів однозначна - не поспішати з приєднанням, варто обмежитися визнанням "незалежності" цих територій і кожен наступний крок повинен залишати місце для маневру. Патрушев підтримав авторів доповіді", - пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними кагалу, ввечері 29 вересня і вранці 30 вересня кілька людей з оточення Путіна також висловили президенту свої обережні побоювання з приводу доцільності ухвалення рішень про приєднання нових територій найближчим часом.

"У той же час, є люди які підштовхують Путіна до негайного ухвалення рішення, серед цих людей кращий друг Путіна Юрій Ковальчук і перший заступник Керівника Адміністрації президента Сергій Кирієнко. Путін на роздоріжжі, але має звичай з двох зол вибирати більше", - йдеться у повідомленні.

Псевдореферендуми на захоплених територіях України

Російські окупанти провели референдуми на тимчасово захоплених територіях України в Запорізькій та Херсонській областях. Путін вже визнав їхню "незалежність". Відповідні укази, підписані главою Кремля, були опубліковані 29 вересня.

30 вересня Путін планує підписати акт про "вступ" окупованих територій до складу РФ. Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Микола Патрушев війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:10

"Путін на роздоріжжі": диктатору радять не поспішати з анексією частини України - ЗМІ

11:05

Хвороби Путіна: чому він дивно рухається і що відомо про діагнозВідео

10:46

Як відновити чорний колір одягу, що вигорів: 5 способів, які подарують речі друге життя

10:34

Путін може в одну мить втратити всю свою армію - Фейгін

10:19

У Херсоні ударом ЗСУ знищено заступника гауляйтера з ФСБВідео

Реклама
10:11

ЗСУ ліквідували російського лівонаціоналіста "Вольгу", який все життя провів у війнахВідео

10:01

З днем Віри, Надії і Любові - душевні привітання та листівки до свята

09:45

Удар ЗСУ на Луганщині: знищено казарму РФ разом з десятками окупантівВідео

09:26

Чому ворог цілить у ЗапоріжжяПогляд

08:59

Окупанти в пастці: на Донбасі росіянам загрожує оточення, Бутусов розкрив деталіВідео

08:55

РФ вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 загиблих та 28 пораненихВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2022: Овнам - образи, Левам - заздрість, Рибам - грошіВідео

08:31

Путін не довіряє Міноборони та безпосередньо командує військами на фронті - ISWВідео

08:30

Як почистити біле взуття: "хитрі" способи, про які ви не здогадувалисяВідео

08:27

РФ обстріляла Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя: є поранені та загиблий, згоріли півсотні автобусівФотоВідео

07:57

ЗСУ прорвали оборону ворога: під Лиманом окупантам світить "котел" - журналістВідео

07:35

Путін визнав "незалежність" окупованої Херсонщини та Запоріжжя

07:11

На Росію чекає крах: мобілізація Путіна закінчиться катастрофою для РФ - ДаніловВідео

07:10

Як відіпрати кров з одягу: 10 способів, які не лишать від плям ні сліду

06:58

Білорусь розмажуть, якщо звідти в Україну прилетить ядерна боєголовкаПогляд

Реклама
06:44

Захисники України ймовірно завершили оточення Лиману та зможуть взяти місто - ISW

06:00

На Росію чекає розпад та громадянська війна, а Україна захопить її території до Калуги – Соскін

05:22

ТОП-10: які продукти слід обов'язково їсти щодня та чому

04:52

"Як у труні": росіяни жахнулися, побачивши Волочокову з квітами

04:20

Путін став "жертвою пропаганди", він здійснює низку фатальних помилок - ЖдановВідео

03:32

Гороскоп на жовтень 2022 для Близнюків - коли чекати прибуток, гарну новину і успіхВідео

03:30

У жовтні Україну завалить снігом: синоптик дав несподіваний прогін з "потопом"Відео

03:20

Найсмачніша і бюджетна закуска по-італійськи: 2 швидких рецептаВідео

02:50

Яка форма нігтів зараз у моді: манікюр зима 2022 2023, що виглядає незабутньоФото

02:11

21-річна донька Сінді Кроуфорд показала постільне фото топлес

01:40

"У мобілізованих буде шок": Жданов пояснив, чому підкріплення військ РФ провалиться з тріскомВідео

01:03

Гороскоп на тиждень 3-9 жовтня: Овнам - заздрість, Ракам - випробування, Скорпіонам - щаслива випадковість

00:51

Прикмети на 30 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

29 вересня, четвер
23:59

"Чекати на чергову Бучу не будемо": Арестович відреагував на загрозу вторгнення з БілорусіВідео

23:47

Пугачова отримала ізраїльське громадянство: опубліковано фото паспорта

23:39

Що додати в котлети, щоб вони були ніжними і ніколи не розвалювалися: секретний рецептВідео

23:29

Лобода розчулила фото з молодшою дочкою

23:27

У Міноборони РФ розповіли, куди кинуть нещодавно мобілізованих солдатВідео

23:11

"Кидай гітару, йди окопи копати": на чоловіка Тодоренко накинулися патріоти з РФ

22:52

Сенат США схвалив виділення Україні 12,4 млрд доларів: на що витратять грошіВідео

Реклама
22:46

Гороскоп на жовтень 2022 для Терезів: серйозний роман, грошовий проект і поповнення в родиніВідео

22:45

Директор Моїсеєва розповів, як виявив померлого співака

22:43

"Не отримають нову територію України": Зеленський пригрозив РосіїВідео

22:30

Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення України - БлінкенВідео

22:20

Ердоган звернувся до Путіна з проханням щодо переговорів із УкраїноюВідео

21:53

Юрій Романенко. Удар по "Північному потоку": дві версії і всі погані для РосіїВідеоблоги

21:36

Ви не маєте гинути в ганебній війні: Зеленський звернувся до корінних народів РФВідео

21:34

"У Кадирова великі проблеми": військовий експерт розповів, чому в Чечні не проходить мобілізаціяВідео

21:07

"Зволікати не можна": у єдиного сина Скабєєвої виявили проблеми зі здоров'ям

20:58

Крім екстреного засідання РНБО: Зеленський скликав термінову Ставку верховного головнокомандувачаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти