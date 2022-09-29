Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення України - Блінкен

Блінкен і Путін / ua.depositphotos.com

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" в Україні, які провела РФ на захоплених територіях.

"Фальшиві референдуми Кремля - це марна спроба замаскувати те, що рівносильно новій спробі захоплення земель в Україні", - заявив Блінкен, передає Reuters.

За його словами, ця спроба захоплення земель незаконна і порушує міжнародне право.

"Для ясності: "результати" були організовані в Москві і не відображають свободу народу України", - додав держсекретар.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Варто відзначити, що російські пропагандисти повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 російський диктатор Володимир Путін у Кремлі оголосить про анексію тимчасово окупованих територій України Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької області.

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