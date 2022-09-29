УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення України - Блінкен

29 вересня 2022, 22:30

За словами Блінкена, ця спроба захоплення земель незаконна та порушує міжнародне право.

Блінкен, Путін
Блінкен і Путін / ua.depositphotos.com

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" в Україні, які провела РФ на захоплених територіях.

"Фальшиві референдуми Кремля - це марна спроба замаскувати те, що рівносильно новій спробі захоплення земель в Україні", - заявив Блінкен, передає Reuters.

За його словами, ця спроба захоплення земель незаконна і порушує міжнародне право.

"Для ясності: "результати" були організовані в Москві і не відображають свободу народу України", - додав держсекретар.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Варто відзначити, що російські пропагандисти повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 російський диктатор Володимир Путін у Кремлі оголосить про анексію тимчасово окупованих територій України Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької області.

Читайте також:

війна в Україні референдум Ентоні Блінкен
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:52

Сенат США схвалив виділення Україні 12,4 млрд доларів: на що витратять гроші

22:46

Гороскоп на жовтень 2022 для Терезів: серйозний роман, грошовий проект і поповнення в родиніВідео

22:45

Директор Моїсеєва розповів, як виявив померлого співака

22:43

"Не отримають нову територію України": Зеленський пригрозив РосіїВідео

22:30

Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення України - БлінкенВідео

Реклама
22:20

Ердоган звернувся до Путіна з проханням щодо переговорів із УкраїноюВідео

21:53

Юрій Романенко. Удар по "Північному потоку": дві версії і всі погані для РосіїВідеоблоги

21:36

Ви не маєте гинути в ганебній війні: Зеленський звернувся до корінних народів РФВідео

21:34

"У Кадирова великі проблеми": військовий експерт розповів, чому в Чечні не проходить мобілізаціяВідео

21:07

"Зволікати не можна": у єдиного сина Скабєєвої виявили проблеми зі здоров'ям

20:58

Крім екстреного засідання РНБО: Зеленський скликав термінову Ставку верховного головнокомандувачаВідео

20:54

Відправить 100 тис. солдатів: Лукашенко планує вступити у війну проти України – опозиція БілорусіВідео

20:54

Будуть фундаментальні рішення: Данілов повідомив деталі екстреного засідання РНБОВідео

20:39

Прес-секретар Зеленського потролив користувача, який дізнавався про "оргію на Щекавиці"

20:34

До 80 гривень за десяток: в Україні рекордно злетіли ціни на яйцяВідео

20:28

Папа Римський зробив тривожну заяву щодо світової війниВідео

20:25

Лоліта оголосила себе військово зобов'язаною місіонеркою і назвала свої концерти "ліками"Відео

20:19

Бувалі господині не викидають цедру від грейпфрута: де її застосовують з користю

20:19

Як позбутися прищів за ніч: топ-3 кращих засоби, які дійсно працюють

20:10

Прикмети на 1 жовтня: які 5 заборон не можна порушувати в перший день місяцяВідео

Реклама
20:08

День тероборони 2022: дата, потужні привітання і картинки захисникам

20:01

"Кремлівське фрік-шоу": Подоляк різко висловився щодо анексії РФ українських територійВідео

19:57

"Я особисто тільки за": матері окупантів радіють, що в РФ оголосили мобілізаціюВідео

19:51

Україну накриє пекельна спека: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

19:51

Вона скаже дякую: що потрібно пити на ніч, щоб очистити печінку - топ-4 напої

19:17

Росіяни обстріляли людей на зупинці транспорту в Миколаєві, є жертви, багато поранених

19:11

Україна отримає корейську зброю на $3 млрд, яку закупили СШАВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 30 вересня 2022: Овнам - образи, Левам - заздрість, Рибам - грошіВідео

19:01

Найбільше постраждає КитайПогляд

18:57

Чорна п'ятниця в Україні - коли починаються розпродаж 2022

18:50

З днем Віри, Надії і Любові - душевні привітання та листівки до свята

18:46

У ГУР назвали загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї "дуже високою"Відео

18:39

Названа офіційна причина смерті Єлизавети II - чим хворіла королеваВідео

18:31

Популярна підгодівля уб'є квітку: коли орхідею не можна поливати часниковою водоюВідео

18:14

"В якому стані цей мотлох?": в Україні висловилися про застосування ядерної зброї ПутінимВідео

18:13

Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні

18:11

Онуків Пугачової хочуть забрати на війну після її втечі з РФВідео

18:01

Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів

17:38

Окупанти зґвалтували вагітну жінку, вона втратила дитину: стали відомі імена нелюдів

17:25

В Україну з російського полону повернули 6 людей: серед них є жінкиВідео

Реклама
17:19

Голос країни-12 на ТЕТ: хто з учасників вступив до лав ЗСУ, а у кого родина зараз в окупаціїВідео

17:17

Рамзан Кадиров стане головним руйнівником Кремля - Жданов

17:13

Росія готує нові удари: українців попередили про ескалацію на фронті після 30 вересняВідео

16:59

НАТО вдарить авіацією і ракетами по РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю – МЗС ПольщіВідео

16:43

Повалення Путіна: названі головні претенденти на пост президента РФ - PoliticoВідео

16:29

Зміни почнуться вже через добу: що буде з організмом після року без сигарет

16:27

"По-іншому більше не могла": Надя Дорофєєва розповіла, що змусило її піти від Дантеса

16:12

Хитрі військкоми в РФ лізли у кватирку і намагалися "викурити" призовників пожежною сигналізацієюВідео

16:03

Зеленський екстрено скликає РНБО: всі подробиціВідео

15:59

"Ноги аж трясуться, наші всі дрищать": окупанти в паніці через удари HIMARS ЗСУВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти