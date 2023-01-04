Путін може виклянчити військову допомогу у 2-3 країн, але все не так просто - Огризко

"Партнери" РФ бояться надавати допомогу Росії через жорстку реакцію світу.

Надати допомогу Росії можуть 2-3 країни / Колаж фото УНІАН, Главред

Росія може домовитися про допомогу з двома-трьома країнами. Серед таких "партнерів" не тільки Іран. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Китай, займаючи проросійську політичну позицію, поки утримується від надання РФ озброєння. Ті побоювання щодо поставок озброєнь з Китаю, які виникли кілька тижнів тому після численних рейсів до Росії, поки що не підтвердилися (хоча і цього не можна повністю виключати)", - сказав Огризко.

Він переконаний, що Китай не буде зараз серйозно змінювати свою позицію.

Однією з країн, яка допомагає Росії, є Іран. Також Путін домовився про допомогу з Північною Кореєю. Ці країни можуть поділитися деякими своїми запасами.

"Але тут питання в тому, наскільки ці країни будуть готові прийняти ці ризиковані рішення. Тому що, зокрема, в контексті Ірану, ті країни, які вважають його ворогом, особливо з ним церемонитися не будуть і можуть перейти до жорсткої реакції на його дії. Адже якщо Ізраїль зрозуміє, що Іран виробляє ракети, які можуть бути застосовані проти нього, то традиційно такі центри виробництва ракет Ізраїль просто знищує", - додав експерт.

Огризко вважає, що у Путіна немає шансів на отримання великих запасів зброї, яка необхідна для повномасштабних наступальних операцій. Єдиним варіантом є особисте виробництво зброї.

"Хіба що вони спробують налагодити якесь цілодобове виробництво озброєння на своїх заводах. Але водночас військові експерти сумніваються в тому, що це буде настільки швидко", - додав експерт.

Участь Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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