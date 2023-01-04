"В РФ цар не може програти": для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна – дипломат

Не потрібно домовлятися з нинішньою владою в Росії, адже Путін і його поплічники не готові йти на поступки – для них це буде провал, каже дипломат.

Для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна, вважає дипломат Володимир Огризко/ Reuters, Главред

Той режим, який зараз існує у країні-агресорці Росії, не піде ні на які поступки у війні проти України. Тому домовлятися з нинішньою російською верхівкою влади не має сенсу.

Російський диктатор Володимир Путін і його поплічники не хочуть змінювати свою позицію, тому що для них це означатиме програш у війні. Про це сказав дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Той режим, який сьогодні існує в РФ, на будь-які поступки не піде. Аби це зрозуміти, достатньо послухати Путіна, Мєдвєдєва чи Лаврова, які вже не можуть зайняти іншу позицію, бо це означатиме програш. Ще раз повторю, що у Росії цар не може програти", – зазначає Огризко.

Тому для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна, яке на собі відчуло, наскільки провальною для РФ стала ця війна і які наслідки вона несе для країни-агресорки.

"Питання у тому, наскільки люди в оточенні Путіна, які програють від цієї авантюри, зможуть вплинути на ситуацію. Мені здається, що саме з цим оточенням має працювати і Україна, і західні партнери, аби пояснити їм, що для отримання якихось бонусів вони мають зробити свою справу і максимально швидко усунути цей режим. Бо інакше усім, хто буде за поребриком, буде непереливки", – каже дипломат.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що країна-агресорка Росія в рамках нового наступу на Україну може піти в атаку на Запорізькому, Донецькому з Луганським напрямках і спробувати "промацати" ситуацію на Харківщині. Однак, найімовірніше, що загарбники кинуть всі свої сили на Донбас.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні на православне Різдво 6-7 січня. Українцям варто бути уважними не лише 6 і 7 січня, але і в будь-який інший день, оскільки у ворога є запаси дронів, наголосила вона.

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