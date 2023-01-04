"Злочинний вулик треба зруйнувати": Кулеба закликав українців допомогти вигнати РФ з Радбезу ООН

Україна запустила процес перевірки законності перебування агресора Росії у складі Ради безпеки ООН, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Деякі країни з подивом дізналися, що РФ незаконно перебуває в ООН – Кулеба / Колаж УНІАН

Україна розпочала процес перевірки законності перебування окупанта РФ у Раді безпеки ООН. Зроблено важливі кроки для виключення Москви з Організації. Країни або підтримують Київ щодо даного питання в публічній і непублічній риториці, або вивчають документи для з'ясування всіх обставин. Злочинний вулик повинен бути зруйнований - українцям слід приєднатися до кампанії з виключення Росії з ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що наприкінці грудня українські дипломати провели роботу з метою позбавлення Росії місця в Радбезі ООН і довели узурпацію Москвою місця в цілому в Організації.

"Наприкінці грудня ми зробили важливі кроки для позбавлення РФ її статусу постійного члена Радбезу ООН і члена ООН в цілому. МЗС навів безумовні докази узурпації РФ місця в Радбезі в обхід процедур, визначених Статутом ООН. Скажу відверто, у низці столиць з подивом дізналися факт незаконного перебування РФ в Радбезі", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, країни ООН вже або підтримують зусилля Києва, або вивчають документи, щоб встановити всі обставини дій агресора.

Як стверджує Кулеба, тепер Україна готується до публічного захисту своєї позиції.

"РФ каже, що не звертає на це уваги, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх, м'яко кажучи, турбує. Загалом, ми розпочали процес делегітимізації перебування Росії в Радбезі ООН. Зараз ми готуємося до наступних кроків на цьому шляху. Вони передбачатимуть і подальші офіційні заяви, і широку кампанію з публічної адвокації", - сказав глава МЗС.

Також він закликав усіх українців та організації громадянського суспільства приєднатися до кампанії з позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН.

"Цей злочинний вулик повинен бути зруйнований", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Виключення Росії з ООН

У середині грудня 2022 року до Конгресу США внесли резолюцію, яка передбачає вигнання країни-агресора Росії з Радбезу ООН через порушення головних принципів функціонування Організації. Американські конгресмени акцентували увагу на тому, що Росія напала на Україну, незаконно проголосувала за анексію її територій, вчинила звірства в українських містах, погрожує застосуванням ядерної зброї та створює ризики для світових постачань продовольства.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявляв, що ООН потрібно розробити схему припинення перебування країн у Раді безпеки ООН. Росія повинна бути виключена з Радбезу через порушення міжнародного права.

Україна офіційно закликала держави-учасниці ООН переглянути право агресора Росії на перебування в Організації та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН. У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що дії Москви дискредитують всю систему ООН.

Дивіться відео ТСН - як вигнати Росію з Радбезу ООН

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