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Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

Анна Косик
29 серпня 2024, 20:10
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Для російського диктатора пріоритетною є безпека на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької області.
Путин, Белл
Чи спрацює план Путіна, вирішить просування окупантів до зими / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основні зусилля країни-агресора Росії протягом останніх місяців спрямовані на просування у Донецькій області та забезпечення безпеки на території так званої "ДНР". Кремлівський диктатор Путін розуміє, що втримати наступальний потенціал в зимовий період його армії буде складно, тому на досягнення мети закладає ще 10-12 тижнів.

Про це SkyNews повідомив військовий аналітик і віцемаршал авіації у відставці Шон Белл. За його словами, ключовою для подальшого розвитку подій буде ситуація на Покровському напрямку.

Окупаційні війська попри великі втрати, понад тисячу військових на день, продовжують повільно, але стабільно просуватися вперед. Покровськ для ворога є стратегічно важливим, як і для українських військ.

відео дня

Якщо росіянам вдасться до трьох місяців захопити це місто, Белл вважає цілком можливим те, що Путін покаже реальну готовність вести переговори про припинення війни.

Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Можливість переговорів України та Росії

Нагадаємо, що у день пам'яті загиблих українських захисників і захисниць, які полягли в боротьбі за незалежність України, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо переговорів з Росією. За його словами, довіряти Росії не можна, оскільки її агресивна поведінка не змінюється.

Напередодні кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що перемовини країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність". Так від відповів на публікацію ЗМІ про те, що Київ і Москва нібито в Досі планували досягти угоди, на базі якої припинилися б удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк натякнув на те, що українські військові наступають в Курській області не лише для захисту наших людей, а й для того, щоб змусити Путіна думати, що без миру на умовах України йому буде лише гірше.

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війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання мирні переговори з Росією
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