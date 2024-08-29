Довіряти їм не можна: Сирський зробив важливу заяву про переговори з РФ

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що досвід Іловайська нагадує про віроломність і підступність російського агресора.

https://glavred.net/ukraine/doveryat-im-nelzya-syrskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-peregovorah-s-rf-10592555.html Посилання скопійоване

Сирський зробив заяву щодо переговорів з Росією / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/osirskiy

У четвер, 29 серпня, у день пам'яті загиблих українських захисників і захисниць, які полягли в боротьбі за незалежність України, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо переговорів з Росією.

"Сьогодні 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ. День, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України полеглих у війні з Росією. Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу", - наголосив він.

Головнокомандувач підкреслив, що досвід Іловайська нагадує про віроломність і підступність російського агресора. Довіряти Росії не можна, оскільки її агресивна поведінка не змінюється.

відео дня

"Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна," — підкреслив Сирський.

Він також висловив подяку українським матерям і батькам, чиї діти віддали свої життя за незалежність України. Головнокомандувач ЗСУ наголосив на героїзмі полеглих воїнів, зазначивши, що їхній подвиг не буде забутий і назавжди закарбований у пам'яті українського народу.

Іловайська трагедія Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, підмога так і не надійшла. Тим часом російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат. За інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських вояків, 429 дістали поранень, 300 потрапили в полон, близько 160 вважаються зниклими без вести. За даними військових експертів, кількість загиблих може становити до двох тисяч. Крім того, ВСУ зазнали втрат в озброєнні і військовій техніці на суму 300 млн грн. У серпні 2018 року Організація Об'єднаних Націй до четвертої річниці кривавих боїв за Іловайськ представила на суд громадськості свій звіт про порушення прав людини під час подій серпня 2014 року на Донбасі. Він ґрунтується на 80 інтерв'ю з цивільними Іловайська та прилеглих сіл, а також з колишніми військовополоненими. У доповіді ООН наводяться свідчення, що деяких українських військовослужбовців і добровольців, поранених в бою, бойовики добивали на полі бою.

Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов говорив, що російська стратегія абсолютно зруйнована через Курську операцію України. Тепер про жодні ультиматуми Кремля в обмін на територіальні поступки з боку України не йдеться.

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що переговори між Україною та Росією неможливі в найближчій перспективі, адже відсутній предмет подібних перемовин.

В свою чергу, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан заявив, що Україні не потрібно починати мирні переговори із Росією, поки вона не розпадеться на десятки незалежних держав аналогічно з СРСР.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред