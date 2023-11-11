В Литві заступились за Україну і жорстко наїхали на Орбана

Литовський ексміністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс відреагував на критичні висловлення глави угорського уряду Віктора Орбана щодо України. Лінкявічюс опублікував заяву на своїй сторінці в Twitter, де висловив свою думку стосовно поглядів Орбана.
Колишній міністр Літви вважає, що саме Угорщина, своєю політикою та рішеннями, віддалилася від Європейського Союзу. Дипломат також зауважив, що прем’єр-міністр Угорщини необґрунтовано критикує Україну за невідповідність критеріям для початку переговорів про вступ до ЄС, водночас сам віддаляється від європейських стандартів.
Литовський дипломат висловив сумнів у об'єктивності поглядів Орбана, який, за його словами, говорить про те, що Україна знаходиться на "відстані світлових років від членства в ЄС".
"Можливо, так здається, бо він бачить Україну, яка, безсумнівно, з ЄС, зі своєї країни, яка сама віддаляється на світлові роки", - підкреслив Лінкявічюс.
Лінкявічюс іронічно зауважив, що можливо, такий погляд обумовлений тим, що Орбан бачить її як країну, яка, разом з Європейським Союзом, тоді як його власна країна не має такого єднання.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, 8 листопада глава Єврокомісії рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС. Урсуда фон дер Ляєн відзначила роботу України та сказала, що Київ успішно виконав близько 90% реформ, але закликала не зупинятися на досягнутому і продовжувати здійснювати необхідні перетворення в різних сферах.
10 листопада Орбан висловив думку, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною щодо можливості вступу в ЄС, стверджуючи, що "Україні далеко до членства" у Євросоюзі. Ці заяви викликали різкі реакції в українському та міжнародному співтоваристві.
Також Орбан відзначив, що позиція Угорщини ніяк не пов'язана з суперечками між Брюсселем і Угорщиною стосовно призупинення надання мільярдів євро ЄС для Угорщини. Відмовившись вдаватися в подробиці щодо причин своєї думки, він просто сказав, що це частину внутрішньої позиції Угорщини.
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